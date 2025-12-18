Маргарита Симоньян сделала признание: "Первого и второго моих детей пришлось реанимировать"

Глава RT Маргарита Симоньян сделала очень личное признание. Она предостерегла молодых женщин от экспериментов с родами. Сделала Маргарита это на фоне трагедии блогерши Аиши, которая потеряла ребенка во время домашних родов в воду.

Что рассказала о родах Симоньян

Маргарита Симоньян — мама троих детей, у нее две дочери и сын. В телеграм-канале Маргарита призналась, что рожала наследников легко, радостно и без боли. Но легкими роды были только для нее. И если бы не помощь врачей, Симоньян могла бы потерять новорожденных детей.

"Сразу после безоблачных родов — первого и второго моих детей пришлось реанимировать. Они не задышали сами. И не задышали бы, если бы не врачи и не все условия роддома. Никто не знает, почему так получилось при таких легких родах. У моих врачей есть множество версий — от критического сужения таза до двойного обвития пуповиной. Уже неважно. Остается факт — сколько бы я ни ходила на расслабляющие практики, сколько бы ни готовилась к мягким, твердым, вертикальным, горизонтальным, водным, огненным и прочим родам, мои старшие дети бы погибли", — поделилась Маргарита Симоньян.

Не рожайте дома!

Маргарита Симоньян сделала это признание на фоне трагедии блогерши Аиши. Та рожала дома, в ванну. И долгожданный ребенок погиб. Маргарита обратилась к женщинам с призывом ни в коем случае не рожать дома. Роды — процесс хоть и естественный, но очень непредсказуемый.

"Роды — прекрасный, незабываемый, лучший на земле опыт. Но при этом довольно рискованный. Именно поэтому существуют современные роддома, до появления которых смертью матери и/или ребенка заканчивалось до трети всех родов", — напомнила Маргарита Симоньян.

Симоньян выразила сочувствие семье, потерявшей ребенка. Посочувствовала Маргарита и коучу, которая теперь будет нести ответственность за гибель новорожденного младенца.

"Ее теперь наверняка посадят, чего я почти никому никогда не желаю — тем более матери пятерых детей", — добавила Маргарита.

Что сейчас происходит с Маргаритой Симоньян?

Маргарита Симоньян сейчас проходит курс лечения от онкологического заболевания. О том, что у нее обнаружена злокачественная опухоль молочной железы, Симоньян сообщила осенью.

Она перенесла операцию и прошла курсы химиотерапии. У Маргариты выпали волосы. На публике Симоньян появляется в парике.

