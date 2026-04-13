Мама в больнице, папа в тюрьме: с кем будут жить дети Чекалиных

Адвокат Валерии Чекалиной (Лерчек) Константин Третьяков дал однозначный ответ.

"Дети бывших супругов Чекалиных будут жить с Лерчек", — сообщил защитник в беседе с "Известиями".

По словам Третьякова, такое решение было принято с учетом состояния здоровья матери и интересов самих несовершеннолетних. Лерчек, несмотря на тяжелую болезнь (рак желудка четвертой стадии), намерена заботиться о наследниках.

Адвокат подчеркнул, что дети всегда были близки с матерью, и разлучать их сейчас было бы негуманно.

Начало красивой истории

Валерия Чекалина (Лерчек) и Артем Чекалин начали совместный путь еще в 2008 году, будучи студентами МГУ. Через четыре года пара поженилась, а сам блог Лерчек, принесший ей многомиллионные доходы, Валерия завела практически сразу после свадьбы.

Основным источником заработка семьи стали онлайн-курсы (в том числе фитнес-марафоны), а также "колесо фортуны" — беспроигрышная лотерея с розыгрышем автомобилей, квартир и денег. Доходы были колоссальными: только продажа обучающих программ принесла около трех миллиардов рублей.

Однако налоговая схема дала трещину — предприниматели использовали "упрощенку" с лимитом в 150 млн рублей, в то время как реальный доход был в разы выше. Это привело к двум уголовным делам об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, которые впоследствии были прекращены после погашения долгов на сумму порядка 500 млн рублей.

Криминальное преследование и развал семьи

Новый виток проблем начался в октябре 2024 года, когда против Чекалиных возбудили дело о незаконных валютных операциях. Следствие установило, что в 2021-2022 годах супруги вывели за границу более 250 млн рублей (на счета компаний в ОАЭ), предоставив в банк подложные документы. Их отправили под домашний арест.

На фоне многомесячного стресса, изоляции и постоянных ссор брак, продлившийся 12 лет, окончательно распался — официально супруги развелись летом 2024 года. По словам Лерчек, именно уголовное преследование ускорило разрыв.

Болезнь и новый поворот судьбы

После развода жизнь экс-супругов пошла по разным траекториям. Валерия начала встречаться с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини и в феврале 2026 года родила от него четвертого ребенка. Однако почти сразу после родов ей диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами.

В марте 2026 года суд приостановил производство по ее делу и освободил женщину из-под домашнего ареста для прохождения срочного лечения. Артем же, в отличие от бывшей жены, не смог избежать наказания: 13 апреля 2026 года Гагаринский суд приговорил его к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194 млн рублей.