Мама Миланы Стар бьется за алименты для дочери: как отец прячет доходы

Тема отношений Виталия Гогунского с дочерью Миланой Стар снова оказалась в центре внимания. Ирина Маирко спустя несколько лет после расставания решилась открыто рассказать, как на самом деле обстоят дела с алиментами и общением отца с ребенком.

Молчание Ириной Маирко сменилось походом в суд

Долгое время Ирина Маирко не предпринимала никаких попыток призвать Гогунского к материальной ответственности. Она самостоятельно занималась воспитанием и карьерой Миланы. Она не высказывалась публично об отсутствии помощи в воспитании дочери со стороны бывшего гражданского мужа.

Ситуация изменилась после того, как Виталий несколько раз публично заявил, что "соблюдает некие договоренности", а также что "никто ни на что не подавал". Тогда Ирина все-таки обратилась в суд. Она отметила, что за три года получила от него на содержание ребенка лишь полторы тысячи рублей.

Соглашение есть, а выполнения нет

Как выяснилось, Виталий Гогунский полностью игнорирует все пункты ранее подписанного документа. Юрист Анна Фролова, представляющая интересы Маирко, рассказала, что актер обязался перечислять 1/4 доли от всех видов заработка, а также встречаться с дочкой один раз в неделю. Но за восемь лет он не нашел времени на ребенка.

Милана Стар — самостоятельная артистка

На этот раз Ирина снова пошла в суд. При этом она преследует не столько материальные интересы. Милана давно стала самостоятельной артисткой. 15-летняя звездочка зарабатывает гораздо больше отца, собирает полные залы по всей стране. В соцсетях за ней следят миллионы поклонников.

При этом речь в заявлении идет именно о законных алиментах, а не о помощи "по усмотрению". Сторона Маирко настаивает на пересмотре выплат в соответствии с реальными доходами актера. Гогунскому, как утверждается, прятать его заработки помогает мама.

"Основанием для подачи заявления стало то, что ответчик не перечисляет алименты в размере, пропорциональном своему реальному доходу. Фактически доходы формируются через компанию, оформленную на близкого родственника должника, — мать, а сам Виталий получает лишь часть средств, которые официально декларирует", — объясняет Фролова.

Милана Стар, и правда, не бедствует. Год назад, на свое 15-летие, Милана получила в подарок от мамы квартиру в центре Москвы. Девочка тогда была на седьмом небе от счастья. Позже стало известно, что дочь Гогунского купила иномарку за 13 млн рублей.

Только все эти обстоятельства не должны освобождать отцов от обязанностей нести ответственность за детей.

По материалам Starhit

А вы как считаете, Виталий Гогунский поступает правильно, скрываясь от уплаты алиментов своей дочери? Ответьте в комментариях.