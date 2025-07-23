Очередной перл от Гогунского: "Женщина должна светить мужчине ночью"

Звезда "Универа" Виталий Гогунский снова сделал громкое заявление в отношении женщин. По словам артиста, в представительницах прекрасного пола он видит, в первую очередь, союзниц и компаньонок, но не желает, чтобы они отвлекали его от важных занятий.

"Женщина должна светить мужчине ночью. А днем пусть светит Бог и солнце", - заявил он в разговоре с каналом " Москва 24 ".

Актер, известный по роли Кузи, сейчас состоит в отношениях, но имя своей избранницы держит в секрете. Гогунский убежден, что он верен в любви, хотя многие считают иначе, и ради своей возлюбленной готов на все.

По его мнению, самый романтичный подарок – это прямое денежное пожертвование на карту дамы сердца.

Что категорически не приемлет артист, так это плохое настроение в женщине. Раньше, видя ее страдания, он советовал прогуляться в саду, но теперь его подход стал более радикальным – он назвал такое настроение врагом общества.

"Когда женщина в плохом расположении духа – это угроза для общества. Неудовлетворенная женщина – враг общества. Я в ужасе, когда ее настроение падает. Предпочту атомную войну, чем женщину в плохом настроении", – признался Гогунский.

Для гармоничного общения с противоположным полом Гогунский выработал собственную стратегию. Он считает, что поощрение плохого настроения ведет к привычке и желанию привлекать внимание таким образом, что отвлекает его от важных задач.

"Поэтому, мы это пресекаем. Я уделяю внимание только хорошему настроению, тогда можно решать все вопросы. Если у девушки больше проблем, чем у мужчины, стоит поискать другую женщину", - утверждает актер.

Раньше актер не придерживался таких убеждений, но в 42 года его мировоззрение кардинально изменилось. По его признанию, он стал больше размышлять.

"Скажем так, прошли приключения молодого человека, а теперь наступили более обдуманные решения. Я прекратил удовлетворять постоянно неудовлетворенных, а сразу стал отправлять их в "сад". Мне нужно заниматься делами. Если могу помочь, – помогу, если нет – не отвлекайте", – отмечает он.

Стоит отметить, что в данный момент Гогунский активно участвует в съемках продолжения культового сериала. Он покинул проект со скандалом в начале 2010-х, устав от образа простоватого качка, но неожиданно для многих вернулся. При этом дело было совсем не в деньгах.

"Мне сказали: "Возвращайся, Кузя будет олигархом". Поступило предложение, от которого я не смог отказаться. Вот так, это уже другой Кузя, я всегда хотел сыграть графа Монте-Кристо, и вот теперь это воплотилось", – добавил артист.

Напомним, что в новых сериях зрители увидят не только Кузю, но и полюбившуюся Аллочку - актриса Мария Кожевникова подтвердила свое участие в проекте, рассказав, как скучала по своей героине.