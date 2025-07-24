Страсти Татьяны Егоровой и Андрея Миронова: "А я сама уговорила его жениться на Ларисе"

Не стало актрисы Татьяны Егоровой. Она 23 года проработал в театре Сатиры, сыграла в десятке фильмов, среди которых "А зори здесь тихие", "Безумный день, или женитьба Фигаро", "Служебный роман", "Странная женщина". Но по иронии судьбы прославилась после выхода автобиографической книги "Андрей Миронов и я".
Книга, вызвавшая большой общественный резонанс
Книга была издана спустя 13 лет после смерти Миронова. В ней Татьяна Егорова откровенно рассказала о своих многолетних отношениях со знаменитым актером, а также дала неоднозначные характеристики многим другим известным коллегам.
Из-за этих откровений Егорову обвиняли в сумасшествии и самозванстве, а ее мемуары называли "гнусной книгой", женской местью и попыткой сведения счетов. Однако сама актриса говорила, что хочет рассказать правду о своей любви. Любви длиною в жизнь!
В официальных биографиях Андрея Миронова упоминалось только о двух его женах, Екатерине Градовой и Ларисе Голубкиной. Получается, Татьяна Егорова являлась этаким серым кардиналом.
Как вспоминала Егорова, замысел романа возник у нее давно. И для воплощения своей задумки она записывала фразы Андрея Миронова и его матери.
И когда в 1999 году ей предложили опубликовать мемуары, она согласилась. По словам Егоровой, она решилась на это, потому что к тому времени об Андрее Миронове стали забывать. Но Татьяна Николаевна помнила практически каждый их совместный день…
Знакомство Татьяны Егоровой и Андрея Миронова
Роман между Татьяной Егоровой и Андреем Мироновым начался с репетиции спектакля "Над пропастью во ржи" и продлился с перерывами 21 год.
На момент первой встречи Егоровой тогда было 22 года, а Миронову - 25. Первоначально в спектакле должна была играть другая актриса, но ее заменила Татьяна.
Их отношения в театре Сатиры не были секретом, Егорова утверждает, что Миронов хотел жениться на ней, но его мать выступала против этого брака. По мнению актрисы, мать просто ревновала сына и не хотела ни с кем делить его любовь.
В своей книге Татьяна Егорова утверждает, что была единственной настоящей любовью в жизни Андрея Миронова, а все остальные женщины - "для вида".
Актриса носила под сердцем ребенка любимого мужчины, но в итоге потеряла его. А после этого Андрей Миронов женился на Екатерине Градовой.
Как Татьяна Егорова просила возлюбленного жениться на Ларисе Голубкиной
Как считала Татьяна Николаевна, он решился на это, чтобы отомстить ей после бурной ссоры. И мол, долго этот брак не продержался.
Что же касается Ларисы Голубкиной, то, по словам Татьяны Николаевны, именно она настояла на женитьбе на ней.
"А я сама уговорила его жениться на Ларисе. "Андрюша, вы уже три года вместе, некрасиво, женись. Это вопрос чести". Ему было очень важно мое мнение, - вспоминала Татьяна Егорова в одном из своих интервью. - Тем более Лариса нравилась его маме. Потом, конечно, начались проблемы.
Одно время он очень переживал, что его просят удочерить Машу Голубкину, а он этого не хочет. Андрей говорил: "Танечка, как может быть две Маши Мироновых?! Это же Гоголь!"
Андрей Миронов. Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Также Татьяна Егорова утверждает, что незадолго до смерти Андрей Миронов хотел разойтись с Ларисой Голубкиной и соединиться с ней. Но у судьбы были свои планы…
"Только мы задумали соединить свои жизни, Бог забрал его к себе. Андрей умер у меня на руках. Я выла на всю гостиницу, меня не могли остановить..., - вспоминала Татьяна Егорова.
После ухода Андрея Миронова, Татьяна Николаевна ушла из театра Сатиры.
Удивительно, но в последние годы она подружилась с матерью возлюбленного Марией Мироновой. Спустя несколько лет после смерти актера женщины начали общаться и проводить много времени вместе. Татьяна даже поселилась на их семейной даче в Пахре и представлялась как вдова Андрея Миронова.
Что говорили о скандальной книге Лариса Голубкина и Екатерина Градова
А как отнеслись к выходу книги две жены Андрея Александровича? По словам Татьяны Егорова, Екатерина Градова – просто ужасно…
"А что я там такого написала? Чего она не знала?! Наоборот, я там подчеркиваю, что она была красивая. Называю ее Русалкой. Катька была чудо как хороша! Да, там написано, что она долбала Андрея, но это правда" - размышляла Татьяна Николаевна.
После выхода книги "Андрей Миронов и я" Лариса Голубкина же воздержалась от комментариев. Однако в одном из интервью она намекнула, что подобные “откровения” - просто самопиар на имени известного человека.
Татьяна Егорова. Фото: Борис Кудрявов/ "Комсомольская правда"
А еще иронично заметила: "Что ж, я рада, что у Татьяны проснулся литературный талант и наконец-то она обрела славу".
Позже Голубкина высказалась обо всех женщинах, кто хвастался своими любовными приключениями с участием ее мужа. В том числе и Татьяне Егоровой.
"Глупые женщины! Наверняка, эти каналы и ток-шоу предлагают за откровения о личной жизни деньги. Поздно пить боржоми! Неудобно старым женщинам хвастаться своими победами. У кого нет ума, тот рассказывает и пишет 'сказки венского леса", — комментировала Лариса Голубкина.
К счастью, Татьяна Егорова прожила жизнь не в одиночестве. В 56 лет она вышла замуж за предпринимателя Сергея Шелехова. Союз продлился 14 лет, до самой смерти мужчины.
Но любовью всей своей жизни Татьяна Егорова все-таки считала Андрея Миронова.
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