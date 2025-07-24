Страсти Татьяны Егоровой и Андрея Миронова: "А я сама уговорила его жениться на Ларисе"

Не стало актрисы Татьяны Егоровой. Она 23 года проработал в театре Сатиры, сыграла в десятке фильмов, среди которых "А зори здесь тихие", "Безумный день, или женитьба Фигаро", "Служебный роман", "Странная женщина". Но по иронии судьбы прославилась после выхода автобиографической книги "Андрей Миронов и я".

Книга, вызвавшая большой общественный резонанс

Книга была издана спустя 13 лет после смерти Миронова. В ней Татьяна Егорова откровенно рассказала о своих многолетних отношениях со знаменитым актером, а также дала неоднозначные характеристики многим другим известным коллегам.

Из-за этих откровений Егорову обвиняли в сумасшествии и самозванстве, а ее мемуары называли "гнусной книгой", женской местью и попыткой сведения счетов. Однако сама актриса говорила, что хочет рассказать правду о своей любви. Любви длиною в жизнь!

В официальных биографиях Андрея Миронова упоминалось только о двух его женах, Екатерине Градовой и Ларисе Голубкиной. Получается, Татьяна Егорова являлась этаким серым кардиналом.

Как вспоминала Егорова, замысел романа возник у нее давно. И для воплощения своей задумки она записывала фразы Андрея Миронова и его матери.

И когда в 1999 году ей предложили опубликовать мемуары, она согласилась. По словам Егоровой, она решилась на это, потому что к тому времени об Андрее Миронове стали забывать. Но Татьяна Николаевна помнила практически каждый их совместный день…

Знакомство Татьяны Егоровой и Андрея Миронова

Роман между Татьяной Егоровой и Андреем Мироновым начался с репетиции спектакля "Над пропастью во ржи" и продлился с перерывами 21 год.

На момент первой встречи Егоровой тогда было 22 года, а Миронову - 25. Первоначально в спектакле должна была играть другая актриса, но ее заменила Татьяна.

Их отношения в театре Сатиры не были секретом, Егорова утверждает, что Миронов хотел жениться на ней, но его мать выступала против этого брака. По мнению актрисы, мать просто ревновала сына и не хотела ни с кем делить его любовь.

В своей книге Татьяна Егорова утверждает, что была единственной настоящей любовью в жизни Андрея Миронова, а все остальные женщины - "для вида".

Актриса носила под сердцем ребенка любимого мужчины, но в итоге потеряла его. А после этого Андрей Миронов женился на Екатерине Градовой.

Как Татьяна Егорова просила возлюбленного жениться на Ларисе Голубкиной

Как считала Татьяна Николаевна, он решился на это, чтобы отомстить ей после бурной ссоры. И мол, долго этот брак не продержался.

Что же касается Ларисы Голубкиной, то, по словам Татьяны Николаевны, именно она настояла на женитьбе на ней.