«Мальдивский пляжный дуэт»: Волочкова застыла в шпагате на руках у своего директора

Поклонники Анастасии Волочковой знают — если она отправилась отдыхать на Мальдивы, надо приготовиться и ждать нереально красивых шпагатов. И Волочкова остается верна своей традиции уже много лет. Меняются только спутники Анастасии, мужчины, на которых она может положиться, делая свой фирменный шпагат.
На этот раз балерина отдыхает в компании своего молодого директора, 33-летнего Максима. И именно ему теперь доверено поддерживать Анастасию, когда она делает свои грандиозные па. В личном блоге Волочкова поделилась снимками с Мальдив. На одном из фото она застыла в шпагате. Максим бережно держит балерину, которая обвила руками его шею и плечи. Так надежнее!
«Я на Мальдивы, как на дачу, 29-й раз за 15 лет. У нас тут с Максом и мальдивский пляжный дуэт на фото», — поделилась Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова, ее директор и фирменный шпагат Волочковой. Фото: соцсети
Напомним, начало отдыха Анастасии Волочковой было омрачено скандалом в аэропорту. Волочкову и ее директора не посадили на рейс до Мале, пара вернулась домой и купила новые билеты. Но уже на рейс другой авиакомпании.
Перевозчик заявил, что балерина опоздала на рейс, прибыв к гейту через две минуты после завершения посадки. Волочкова же настаивает на том, что не опаздывала, а просто ждала, когда в самолет зайдут все пассажиры. Она не хотела привлекать к себе внимания и планировать подняться на борт авиалайнера последней. Балерина уверена, что авиакомпания просто решила поглумиться над ней.
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