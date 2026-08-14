«Мальдивский пляжный дуэт»: Волочкова застыла в шпагате на руках у своего директора

Поклонники Анастасии Волочковой знают — если она отправилась отдыхать на Мальдивы, надо приготовиться и ждать нереально красивых шпагатов. И Волочкова остается верна своей традиции уже много лет. Меняются только спутники Анастасии, мужчины, на которых она может положиться, делая свой фирменный шпагат.

На этот раз балерина отдыхает в компании своего молодого директора, 33-летнего Максима. И именно ему теперь доверено поддерживать Анастасию, когда она делает свои грандиозные па. В личном блоге Волочкова поделилась снимками с Мальдив. На одном из фото она застыла в шпагате. Максим бережно держит балерину, которая обвила руками его шею и плечи. Так надежнее!