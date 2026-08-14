«Мальдивский пляжный дуэт»: Волочкова застыла в шпагате на руках у своего директора

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Балерина Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах не изменяет себе.

Поклонники Анастасии Волочковой знают — если она отправилась отдыхать на Мальдивы, надо приготовиться и ждать нереально красивых шпагатов. И Волочкова остается верна своей традиции уже много лет. Меняются только спутники Анастасии, мужчины, на которых она может положиться, делая свой фирменный шпагат.

На этот раз балерина отдыхает в компании своего молодого директора, 33-летнего Максима. И именно ему теперь доверено поддерживать Анастасию, когда она делает свои грандиозные па. В личном блоге Волочкова поделилась снимками с Мальдив. На одном из фото она застыла в шпагате. Максим бережно держит балерину, которая обвила руками его шею и плечи. Так надежнее!

«Я на Мальдивы, как на дачу, 29-й раз за 15 лет. У нас тут с Максом и мальдивский пляжный дуэт на фото», — поделилась Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова, ее директор и фирменный шпагат Волочковой. Фото: соцсети

Напомним, начало отдыха Анастасии Волочковой было омрачено скандалом в аэропорту. Волочкову и ее директора не посадили на рейс до Мале, пара вернулась домой и купила новые билеты. Но уже на рейс другой авиакомпании.

Перевозчик заявил, что балерина опоздала на рейс, прибыв к гейту через две минуты после завершения посадки. Волочкова же настаивает на том, что не опаздывала, а просто ждала, когда в самолет зайдут все пассажиры. Она не хотела привлекать к себе внимания и планировать подняться на борт авиалайнера последней. Балерина уверена, что авиакомпания просто решила поглумиться над ней.

А вам нравятся шпагаты Анастасии Волочковой? Поделитесь в комментариях.

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