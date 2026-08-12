Волочкова — о тяжелом перелете на Мальдивы после скандала в аэропорту: «Любят надо мной поглумиться»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала Teleprogramma.org, что уже прилетела на Мальдивы. Звезда дала понять, что перелет был сложным. И начало отдыха ей капитально подпортили. Волочкова до сих пор на эмоциях.

Анастасия Волочкова вновь поделилась эмоциями после громкого инцидента в аэропорту, который предварил ее поездку на Мальдивы. Балерина, известная своей принципиальностью и откровенностью, рассказала, что перелет с пересадками дался ей нелегко — но она намеренно прошла через все, чтобы доказать свою правоту.

«Прилетели, честно говоря, тяжеловато, потому что с пересадками. Но это было дело принципа. Сказать им: „Пока, неудачники“», — заявила Волочкова.

Балерина, конечно же, имела в виду сотрудников авиакомпании, которые, по ее словам, намеренно не пустили ее в самолет. Волочкова и ее директор Максим купили билеты на самолет другого авиаперевозчика. И отправились на Мальдивы, но уже не прямым рейсом, а с пересадками.

Балерина убеждена: то, что произошло в аэропорту — это была не случайность, а сознательная провокация.

«Они ведь делают это все специально — вот так не пускают людей на борт и заставляют еще раз покупать билеты на другие рейсы. Вы понимаете, сколько людей обиженных?» — возмутилась Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.

По ее словам, в тот день в аэропорту осталось множество пассажиров, в том числе женщины с детьми, которых намеренно задерживали, чтобы они опоздали на самолет и потеряли деньги.

«Мы вот смотрим сейчас с Максимом. Просто невероятное количество людей в слезах, просто женщины с детьми, которых не пускали, специально задерживали и тянули время для того, чтобы не успели они вернуть ничего», — рассказала Волочкова.

Авиакомпания накануне прокомментировала инцидент с балериной, заявив, что та пришла на посадку уже после ее окончания. Особое негодование у Волочковой вызвало упоминание, что она «отдыхала в ресторане» и потому опоздала.

«Да, мы сидели в кафе. А что такого? Да, мы отдыхали, сидели, ждали, когда объявят конец посадки, чтобы мы пропустили людей всех в самолет и зашли последними», — пояснила она.

Волочкова уверена, что ее чемодан даже не загружали в самолет. Иначе, как объяснить, что он так быстро был возвращен своей владелице.

«Да мы уверены, что даже не загружали они мой чемодан в самолет. И это была специально спланированная акция. Они любят надо мной поглумиться, понимаете? И если чемодан за две минуты оказался уже где-то на втором этаже и был вытащен из багажного отсека самого самолета. Вы поймите, что это все… ну это просто дно», — заключила Анастасия Волочкова.

Несмотря на трудности, Волочкова все же добралась до Мальдив, где начала отпуск. Однако, по ее словам, даже тропические пейзажи и море не могут до конца сгладить обиду от произошедшего.

А вы как считаете, авиакомпания могла не пустить Волочкову на рейс специально или нет? Поделитесь в комментариях.