Волочкова — о тяжелом перелете на Мальдивы после скандала в аэропорту: «Любят надо мной поглумиться»

Анастасия Волочкова. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

История, которая произошла в аэропорту, все еще не отпускает балерину Анастасию Волочкову. Она считает, что авиакомпания специально не пустила ее на рейс.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала Teleprogramma.org, что уже прилетела на Мальдивы. Звезда дала понять, что перелет был сложным. И начало отдыха ей капитально подпортили. Волочкова до сих пор на эмоциях.

Анастасия Волочкова вновь поделилась эмоциями после громкого инцидента в аэропорту, который предварил ее поездку на Мальдивы. Балерина, известная своей принципиальностью и откровенностью, рассказала, что перелет с пересадками дался ей нелегко — но она намеренно прошла через все, чтобы доказать свою правоту.

«Прилетели, честно говоря, тяжеловато, потому что с пересадками. Но это было дело принципа. Сказать им: „Пока, неудачники“», — заявила Волочкова.

Балерина, конечно же, имела в виду сотрудников авиакомпании, которые, по ее словам, намеренно не пустили ее в самолет. Волочкова и ее директор Максим купили билеты на самолет другого авиаперевозчика. И отправились на Мальдивы, но уже не прямым рейсом, а с пересадками.

Балерина убеждена: то, что произошло в аэропорту — это была не случайность, а сознательная провокация.

«Они ведь делают это все специально — вот так не пускают людей на борт и заставляют еще раз покупать билеты на другие рейсы. Вы понимаете, сколько людей обиженных?» — возмутилась Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.

По ее словам, в тот день в аэропорту осталось множество пассажиров, в том числе женщины с детьми, которых намеренно задерживали, чтобы они опоздали на самолет и потеряли деньги.

«Мы вот смотрим сейчас с Максимом. Просто невероятное количество людей в слезах, просто женщины с детьми, которых не пускали, специально задерживали и тянули время для того, чтобы не успели они вернуть ничего», — рассказала Волочкова.

Авиакомпания накануне прокомментировала инцидент с балериной, заявив, что та пришла на посадку уже после ее окончания. Особое негодование у Волочковой вызвало упоминание, что она «отдыхала в ресторане» и потому опоздала.

«Да, мы сидели в кафе. А что такого? Да, мы отдыхали, сидели, ждали, когда объявят конец посадки, чтобы мы пропустили людей всех в самолет и зашли последними», — пояснила она.

Волочкова уверена, что ее чемодан даже не загружали в самолет. Иначе, как объяснить, что он так быстро был возвращен своей владелице.

«Да мы уверены, что даже не загружали они мой чемодан в самолет. И это была специально спланированная акция.

Они любят надо мной поглумиться, понимаете? И если чемодан за две минуты оказался уже где-то на втором этаже и был вытащен из багажного отсека самого самолета. Вы поймите, что это все… ну это просто дно», — заключила Анастасия Волочкова.

Несмотря на трудности, Волочкова все же добралась до Мальдив, где начала отпуск. Однако, по ее словам, даже тропические пейзажи и море не могут до конца сгладить обиду от произошедшего.

А вы как считаете, авиакомпания могла не пустить Волочкову на рейс специально или нет? Поделитесь в комментариях.

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