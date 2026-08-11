«Я послала их»: Волочкова, которую не пустили в самолет на Мальдивы, вернулась домой

Анастасии Волочковой вместо райского отдыха на Мальдивах пришлось разбираться с билетами, доплатами и несправедливостью в аэропорту. Балерина не стала сглаживать углы и откровенно рассказала Teleprogramma.org, как все было — от первых минут в аэропорту до решения «послать» одну авиакомпанию и улететь другой.

Идеальный старт и внезапная проблема

По словам Волочковой, начало дня выглядело многообещающе: она и ее 33-летний директор Максим Николаев приехали в аэропорт заранее, настроение было отличным. Анастасия охотно фотографировалась со всеми, кто просил автограф или снимок, — она подчеркивает, что никогда никому не отказывает.

Чтобы не задерживать других пассажиров, пара специально решила зайти в самолет последними.

«Мы за уголочек сели просто для того, чтобы людям дать возможность пройти всем в самолет, чтобы мы зашли последние», — сделала акцент Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.

Максим проверил информацию в интернете и узнал, что выход на посадку изменился. Когда они подошли к нужному выходу, им заявили, что посадка уже завершена — якобы 2–3 минуты назад, хотя до вылета оставалось еще 25 минут.

Уговоры не помогли

Волочкова пыталась объяснить ситуацию и просила пойти навстречу.

«И как я ни умоляла, что мне просто нужно улететь, что я так ждала этого отдыха, что я дала 30 концертов за 3 месяца. И мне просто нужно отдохнуть», — поделилась Волочкова.

Однако эти доводы не возымели никакого действия. Для артистки, которая долго ждала возможности отдохнуть, отказ стал особенно болезненным.

Новые сложности: обратный билет и цена нового полета

Ситуация усложнилась, когда пара отправилась за своим багажом. Сотрудники аэропорта подсказали, что есть риск потерять обратный билет, если в течение 30 минут не выполнить определенные условия — в частности, доплатить нужную сумму.

«Нам сказали: быстрее, ребята, бегите в кассу, потому что вы можете потерять обратный билет, если вы в течение 30 минут не доплатите там деньги какие‑то или что», — рассказала Анастасия Волочкова.

В итоге Волочковой и Николаеву пришлось доплатить, чтобы сохранить право на обратный перелет.

«Действительно, пришлось доплатить денег, чтобы сохранить обратный билет на обратный путь. Нам же все равно нужно туда полететь. Путевка оплачена, вилла, все», — продолжила балерина.

Когда они спросили, сколько будет стоить новый билет на рейс той же авиакомпании до Мальдив, ответ неприятно удивил: «Нам сказали на одного человека 168 000 ₽. А на двоих — больше трехсот».

Для пары это оказалось неприемлемо.

«Понимаете? Ну, это просто большая несправедливость. Нам было делать нечего. Мы вернулись домой. Я, конечно, очень была расстроена и огорчена, потому что это был удобный прямой рейс. Я выбрала специальные места для того, чтобы ножки свои длинные вытянуть, уставшие», — продолжила Волочкова.

Решение и финальный аккорд

Оказавшись перед выбором — переплачивать огромные деньги или отказаться от поездки, — Волочкова приняла радикальное решение.

«Я послала их. И мы купили билеты на самолет другой авиакомпании на сегодня и вечером спокойно с Максом улетим из „Внуково“», — поделилась Волочкова ближайшими планами.

Артистка не скрывает эмоций и называет произошедшее позором.