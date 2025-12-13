Малахов сказал правду о вечеринке 14-летней дочки Киркорова: "Не была рада отмечать"

Шоумен Андрей Малахов раскрыл, как прошел день рождения 14-летней дочки поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова.

Кого Киркоров позвал на вечеринку Аллы-Виктории

Малахов дал понять, что весь вечер именинница хотела поскорее покинуть застолье и отправиться веселиться к друзьям. Было заметно, что "сборище" в доме именитого отца Алле-Виктории праздник не сделало. Девочка только и думала о том, чтобы встретиться со своей компанией и отметить день рождения так, как она планировала.

Однако перечить отцу именинница не стала. Она стойко вытерпела наплыв гостей в доме Филиппа Бедросовича. Певец мечтал устроить для дочки памятный семейный вечер. Свой день рождения Алла-Виктория отметила еще 1 декабря. С друзьями же она веселилась только на выходных, уже после торжества.