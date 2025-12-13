Малахов сказал правду о вечеринке 14-летней дочки Киркорова: "Не была рада отмечать"

Шоумен Андрей Малахов раскрыл, как прошел день рождения 14-летней дочки поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова.
Кого Киркоров позвал на вечеринку Аллы-Виктории
Малахов дал понять, что весь вечер именинница хотела поскорее покинуть застолье и отправиться веселиться к друзьям. Было заметно, что "сборище" в доме именитого отца Алле-Виктории праздник не сделало. Девочка только и думала о том, чтобы встретиться со своей компанией и отметить день рождения так, как она планировала.
Однако перечить отцу именинница не стала. Она стойко вытерпела наплыв гостей в доме Филиппа Бедросовича. Певец мечтал устроить для дочки памятный семейный вечер. Свой день рождения Алла-Виктория отметила еще 1 декабря. С друзьями же она веселилась только на выходных, уже после торжества.
"Алла, мне кажется, вообще не была рада отмечать свой день рождения среди скуфов и взрослых друзей папы. Она ждала, когда пойдет отмечать к своим сверстникам", - подметил Малахов.
Филипп Киркоров с дочкой Аллой-Викторией и Андреем Малаховым. Фото: соцсети
Что говорит Киркоров о нраве Аллы-Виктории
Певец доволен, что его дочка так легко перешагнула через переходный возраст. По-началу она испытывала звездного отца на прочность и даже закатывала ему истерики. К примеру, расстроило Аллу-Викторию то, что папа подарил дизайнерскую сумочку не ей, а своей приятельнице.
К тому же, дочка Филиппа Бедросовича не смогла привыкнуть к дубайской школе. Певцу пришлось перевести ее в российскую гимназию. Алла-Виктория часто срывала уроки, принося на занятия смартфон, а это было строго запрещено уставом дубайской школьной дирекции.
