«Люди желают ей смерти»: Егор Крид заступился за больную раком Лерчек

Музыкант Егор Крид доказал, что у него есть эмпатия. Он поддержал больную раком Лерчек, которую в последнее время подозревают в симуляции рака. Крид связывает это с неспособностью людей радоваться чужим успехам и сопереживать бедам.

Недавняя случайная встреча Егора Крида с Лерчек (Валерией Чекалиной) обернулась для артиста непростым откровением. Этот эпизод ярко продемонстрировал парадокс современной реальности: вместо того чтобы искренне радоваться достижениям других, многие с готовностью погружаются в негатив — а в моменты чужой беды порой проявляют не сочувствие, а жестокость. В ходе душевной беседы Чекалина поделилась с певцом подробностями своей непростой ситуации.

«Она мне рассказала, что люди ей желают смерти. У нее четвертая стадия рака, а весь Интернет обвиняет ее в том, что она притворяется. Такое сейчас время. Люди ненавидят людей, вот и все. И соцсети это провоцируют», — сказал Егор Крид в интервью журналу «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать», свежий номер которого выйдет 1 июня.

Напомним, Валерия Чекалина уже несколько месяцев мужественно противостоит тяжелому недугу — у нее диагностирована четвертая стадия рака желудка. Эти сведения официально подтвердил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

За время лечения Лерчек прошла несколько курсов химиотерапии, из‑за чего лишилась волос. Несмотря на то что общее состояние знаменитости пока остается нестабильным, она не теряет силы духа и продолжает бороться. Лерчек при этом запустила новый бренд косметики, а между курсами лечения занимается спортом.

Не так давно видео, запечатлевшее, как она тренируется, облетело Сеть. Это спровоцировало скандал и обвинения Лерчек в симуляции рака.

На стороне тех, кто обвиняет Лерчек во лжи, выступил известный журналист Отар Кушанашвили. Он сам лечится от рака, и считает, что на четвертой стадии невозможно, как он высказался, «вытворять то, что вытворяет Лерчек». По словам Кушанашвили, подозрительно и то, что Лерчек никогда не называет имен своих врачей.

