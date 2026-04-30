Луис проводил Лерчек на четвертый курс химиотерапии: «С Богом!»

Исполнитель аргентинского танго Луис Сквиччиарини продолжает информировать общественность о состоянии своей возлюбленной Валерии Чекалиной.

Луис Сквиччиарини: «Ваши молитвы помогают Лере и ее исцелению»

Он сообщил, что у 33-летней Лерчек, у которой после родов диагностировали рак четвертой стадии, начался новый этап лечения.

«Проводили Леру на четвертую химию. Молимся, чтобы все прошло хорошо. С Богом! Благодарим за ваши молитвы. Они помогают Лере и ее исцелению», — написал Луис в соцсетях.

При этом на фото видно, что Лерчек надела парик.

Лерчек продолжает жить активной жизнью

Напомним, в начале апреля, после начала химиотерапии, спровоцировавшей выпадение волос, блогеру пришлось обрить голову налысо.

Несмотря на тяжелую борьбу с болезнью, Лерчек сохранила работоспособность и недавно запустила собственный косметический бренд EYYA. Она даже приняла участие в съемках рекламной кампании своего проекта.

В компании отметили, что Лера хотела поделиться с женщинами тем, что сама осознала в процессе борьбы. В постоянной суете и стрессе важно не забывать о себе, своем здоровье и красоте, находить время для заботы о себе. Создатели бренда выразили надежду, что косметика поможет женщинам в этом.

