Последние новости о состоянии Лерчек: проходит три вида терапии, но ходит в фитнес-зал и на плаванье

Лерчек продолжает бороться с раком желудка четвертой стадии. Лечение проходит в онкоцентре им. Блохина с середины марта.
Врачи назначили блогеру химио-, лучевую и иммунотерапию. Такой интенсивный подход к лечению связан с серьезностью диагноза. Курс рассчитан на девять этапов. Недавно блогер завершила второй цикл.
Как изменилась Лерчек после начальных курсов химиотерапии
Друг Валерии, Гоша Камаев, показал новые кадры, на которых видно, как сильно изменилась Чекалина после лечения. Несмотря на все трудности, многодетная мама думает о работе и финансовых вопросах, но близкие убеждают ее сосредоточиться на здоровье и отдыхе.
Лечение направлено на сдерживание метастазов и улучшение состояния Лерчек. Уже есть прогресс: после облучения у блогера уменьшилась боль в ноге.
Из-за поражения мозга Валерия временно потеряла зрение на правый глаз, но сейчас оно частично восстановилось.
Фото: соцсети
Что говорят хейтеры Валерии Чекалиной в комментариях
Из-за химиотерапии Валерия Чекалина лишилась волос и недавно решила обрить голову. Ее гражданский муж Луис Сквиччиарини показал в блоге, как она со слезами срезала свои локоны, сопроводив видео эмоциональным посланием о ее силе и внутренней красоте.
Однако публичность, с которой пара делится историей болезни, вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Под постами Луиса можно встретить не только поддержку, но и жесткую критику в адрес его любимой женщины.
Ситуацию накалило появление Валерии в фитнес-зале. Там блогера заметил один из подписчиков и в открытую усомнился в ее диагнозе. Он предположил, что в итоге Лерчек может уехать за границу под предлогом необходимого лечения.
Луис решил прояснить ситуацию. По его словам, тренировки Валерии — это выполнение врачебных предписаний. А еще медики рекомендовали ей заниматься плаваньем.
Некоторые пользователи Сети встали на защиту Лерчек. По их словам, у Валерии появилась та самая отечность, свойственная людям, проходящим химиотерапию. Кто-то вспомнил, что такая же была и у Жанны Фриске.
Фото: соцсети
Как болезнь Лерчек принимают дети
Многие пользователи Сети также отмечают, что даже через боль Валерия находит силы бороться. Ведь ее главный стимул — дети.
Сейчас ребята переживают непростое время: мама серьезно больна, а папа находится в тюрьме. Перед отправкой в суд Артем Чекалин провел с детьми тяжелый, откровенный разговор, заранее предупредив их о возможном расставании.
Старшая дочь Алиса, которой только исполнилось 12 лет, восприняла ситуацию наиболее болезненно. Она уже в полной мере осознает серьезность болезни матери.
"Были детские слезы, детские разочарования. Им и так тяжело, что мама у них болеет, непонятно, что будет", — рассказывал Артем Чекалин перед заседанием.
Валерия также переживает за своего бывшего супруга, поскольку даже после развода они продолжали совместно воспитывать детей. Так, за несколько дней до оглашения приговора Артему Лерчек направил письмо судье.
"Если судьба сложится так и меня больше не будет, я должна знать, что папа будет рядом с ними", — написала Валерия.
По словам блогера, Артем рассчитался со всеми долгами, но суд все равно отправил его в колонию. Теперь остается неясным, как долго тяжелобольная женщина сможет одна заботиться о детях.
Юристы уточняют, что государство не забирает детей у больного родителя, если есть тот, кто может о них позаботиться. Но если здоровье Лерчек резко ухудшится, вопрос об опеке возникнет вновь.
Читайте также: