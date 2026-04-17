Последние новости о состоянии Лерчек: проходит три вида терапии, но ходит в фитнес-зал и на плаванье

Лерчек продолжает бороться с раком желудка четвертой стадии. Лечение проходит в онкоцентре им. Блохина с середины марта.

Врачи назначили блогеру химио-, лучевую и иммунотерапию. Такой интенсивный подход к лечению связан с серьезностью диагноза. Курс рассчитан на девять этапов. Недавно блогер завершила второй цикл.

Как изменилась Лерчек после начальных курсов химиотерапии

Друг Валерии, Гоша Камаев, показал новые кадры, на которых видно, как сильно изменилась Чекалина после лечения. Несмотря на все трудности, многодетная мама думает о работе и финансовых вопросах, но близкие убеждают ее сосредоточиться на здоровье и отдыхе.

Лечение направлено на сдерживание метастазов и улучшение состояния Лерчек. Уже есть прогресс: после облучения у блогера уменьшилась боль в ноге.

Из-за поражения мозга Валерия временно потеряла зрение на правый глаз, но сейчас оно частично восстановилось.