Лолита пропустила свадьбу Ивлеевой: "Это другая вечеринка"

Лолита Милявская высказалась о свадьбе Анастасии Ивлеевой. Блогерша не пригласила на торжество Лолиту. Зато на памятной вечеринке у Ивлеевой Милявская была. И до сих пор расплачивается за этот необдуманный шаг.

Лолита Милявская на днях появилась на Премии Муз ТВ. Звезду расспросили о недавнем событии в жизни ее подруги Анастасии Ивлеевой. Имеется в виду свадьба блогерши с телеведущим Филиппом Бегаком.

Лолита торжество пропустила. Причина банальна: ее не позвали. Но Милявская на Ивлееву обиды не держит.

"Почему надо звать всех, кто с тобой на вечеринке? Я не понимаю. Это другая вечеринка", — цитирует kp.ru Лолиту Милявскую.

Лолита добавила, что давно поздравила Ивлееву с замужеством. Но не публично. Певице заявила, что ей симпатичен новый муж Анастасии Филипп Бегак. В восторге она и от свадебного наряда Ивлеевой. Его она видела только на фото.

"Это было самое красивое свадебное платье и фата, которое я видела", — добавила Лолита Милявская.

В конце мая стало известно, что Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с Филиппом Бегаком. Блогерша вот уже полтора года старается не устраивать громких событий и ведет себя очень тихо.

Все еще дают о себе знать последствия шумной вечеринки Ивлеевой. Ее знаменитость закатила в декабре 2023 года. Праздник обернулся жутким скандалом. Участников мероприятия Ивлеевой начали отменять. Пострадала от визита на праздник блогерши и Лолита Милявская.

До сих пор ее сольные концерты отменяют в разных городах России.