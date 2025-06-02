Мужу Ивлеевой предсказали три брака: что известно обо всех его женах

Известный блогер Анастасия Ивлеева и ведущий программы "Правила жизни" на канале "Культура" Филипп Бегак погуляли на собственной свадьбе спустя полгода после тайной регистрации брака в Мурманской области. Свадебное торжество было выдержано в дворянском стиле.

Свадьба Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака прошла в дворянском стиле

И в этом нет ничего удивительного, учитывая аристократическое происхождение Филиппа, являющегося родственником известных режиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.

Для торжества невеста выбрала элегантное белое платье с корсетом от Ulyana Sergeenko и фату, а макияж был сделан с акцентом на губы. Филипп же надел белую рубашку с галстуком-бабочкой, смокинг и черные брюки.

На скромной свадьбе, как ее назвали сами молодожены, Анастасия сменила еще один наряд, выбрав платье с перьями. Оно было популярно среди русских дворянок в эмиграции в начале 1920-х годов.

Для Анастасии, которая была замужем за рэпером Элджеем, это уже второй брак. А вот для Филиппа Бегака — третий. Давайте вспомним и его прошлых жен.

Первая жена Виталина Строкач

Первой женой телеведущего была фотограф Виталина Строкач. Девушка работает преимущественно в жанре портрета и пейзажа.

У них есть общая дочь, которая после развода осталась с матерью. Как рассказывал сам Филипп, его дочь была очень привязана к его отцу, своему дедушке — ведущему Алексею Бегаку. Он вместе с ней играл, рисовал и мечтал о том времени, когда с внучкой можно будет общаться по душам. Но, к сожалению, его мечта не сбылась: Алексей Бегак ушел из жизни три года назад.