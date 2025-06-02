Мужу Ивлеевой предсказали три брака: что известно обо всех его женах
Филипп Бегак. Фото: кадр из программы "Правила жизни"
Первая супруга препятствует общению Филиппа Бегака с дочерью, а второй не помогли внешность и деньги. И почему Настя Ивлеева действительно может стать последней любовью своего мужа.
Содержание
Известный блогер Анастасия Ивлеева и ведущий программы "Правила жизни" на канале "Культура" Филипп Бегак погуляли на собственной свадьбе спустя полгода после тайной регистрации брака в Мурманской области. Свадебное торжество было выдержано в дворянском стиле.
Свадьба Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака прошла в дворянском стиле
И в этом нет ничего удивительного, учитывая аристократическое происхождение Филиппа, являющегося родственником известных режиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.
Для торжества невеста выбрала элегантное белое платье с корсетом от Ulyana Sergeenko и фату, а макияж был сделан с акцентом на губы. Филипп же надел белую рубашку с галстуком-бабочкой, смокинг и черные брюки.
На скромной свадьбе, как ее назвали сами молодожены, Анастасия сменила еще один наряд, выбрав платье с перьями. Оно было популярно среди русских дворянок в эмиграции в начале 1920-х годов.
Для Анастасии, которая была замужем за рэпером Элджеем, это уже второй брак. А вот для Филиппа Бегака — третий. Давайте вспомним и его прошлых жен.
Первая жена Виталина Строкач
Первой женой телеведущего была фотограф Виталина Строкач. Девушка работает преимущественно в жанре портрета и пейзажа.
У них есть общая дочь, которая после развода осталась с матерью. Как рассказывал сам Филипп, его дочь была очень привязана к его отцу, своему дедушке — ведущему Алексею Бегаку. Он вместе с ней играл, рисовал и мечтал о том времени, когда с внучкой можно будет общаться по душам. Но, к сожалению, его мечта не сбылась: Алексей Бегак ушел из жизни три года назад.
Виталина Строкач. Фото: соцсети
Виталина подала в суд на бывшего мужа, чтобы взыскать алименты. И ее иск был удовлетворен.
Позже Филипп также обратился в суд, чтобы определить порядок встреч с дочерью, утверждая, что мать препятствует этому.
Вторая жена Анастасия Абрютина
Информация о "тайной" жене Филиппа Бегака появилась в СМИ уже на следующий день после новости о его связи с Ивлеевой. Про эту ситуацию можно было бы сказать словами из песни — "красивая и смелая дорогу перешла", но нет…
Анастасия Абрютина в плане привлекательности ничуть не уступает Ивлеевой, а возможно, даже превосходит ее. Но Настюшка опасность, как называют Ивлееву в кулуарах, действительно смелая. А к таким всегда тянутся.
Анастасия Абрютина. Фото: соцсети
Меж тем Абрютина — девушка небедная. В соцсетях Анастасии можно увидеть фотографии путешествий, дорогих машин, а также брендовые вещи.
По данным СМИ, Анастасия и Филипп поженились весной 2023 года, а осенью 2024 года уже расстались. При этом в августе 2024 года у них было совместное путешествие. Получается, что Ивлеева отбила супруга у своей тезки буквально за месяц.
После шумихи, начавшейся в СМИ, Абрютина не комментировала ситуацию с бывшим мужем, лишь написала в социальных сетях: "Друзья, все хорошо. Не переживайте, это жизнь. Ничего не комментирую. Всем счастья".
"Как старая ведьма говорю"
Общественность до сих пор не в курсе, как познакомились Филипп Бегак и Анастасия Ивлеева и почему так быстро расписались. Возможно, они влюбились друг в друга с первого взгляда и решили пожениться.
Свадьба прошла в Мурманске, а свадебное путешествие состоялось по Заполярью.
Родители Ивлеевой и Бегака не знали о бракосочетании. Мать Филиппа, Дарья Семенова, рассказала, что не из тех матерей, кто называет сына "сыночкой". Она не вмешивается в личную жизнь Филиппа. При этом она мистическим образом предсказала сыну три брака.
Анастасия Ивлеева с мужем. Фото: соцсети
"Я ему сказала: 'Филипп, ты будешь женат три раза'. Как старая ведьма говорю. Один брак был. Вот этот, по-моему, второй. Значит, будет и третий, — рассказывала Дарья Семенова в интервью Super. Ru.
Не исключено, что Анастасия Ивлеева станет последней женой Филиппа Бегака. К женщинам такого типа чаще всего уходят из предыдущих отношений и таких редко бросают. Максимум — заведут интрижку на стороне.