Лиза и Гарри стали неузнаваемыми: как на самом деле Пугачева отпраздновала свой день рождения

Поздравление от Киркорова

Не остался в стороне и бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров. Он посвятил ей трогательный пост в соцсетях.

"Сначала на пластинке, потом в паспорте. Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что еще свидимся. С днем рождения, Алла!" — написал поп-король.

Созванивались ли они в день рождения, неизвестно.

Конфликт с Игорем Николаевым

Накануне праздника в СМИ появилась информация о напряженности в отношениях Пугачевой с композитором Игорем Николаевым. Якобы певица узнала, что ее друг дал согласие не упоминать ее в одной из телепрограмм, опасаясь негативной реакции зрителей.

Сам Николаев прокомментировал эту ситуацию в интервью Лауре Джугелии.

"Алла могла бы набрать мне еще разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: "Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то все". Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит, ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию", — заявил композитор.

Жизнь Пугачевой на Кипре

Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в России) уехали из России в 2022 году. Сначала семья жила в Израиле, а после начала военного конфликта перебралась на Кипр. У пары есть недвижимость в Лимасоле. Сама Примадонна ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике. Ее здоровье, по словам близких, оставляет желать лучшего, и длительные перелеты ей противопоказаны. Поэтому день рождения певица отмечает там, где живет, — на Кипре.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.