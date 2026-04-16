Лиза и Гарри стали неузнаваемыми: как на самом деле Пугачева отпраздновала свой день рождения

Празднование прошло на Кипре, где певица проживает последние несколько лет. В гости к Примадонне приехали ее дети и внуки.
Поздравить бабушку прибыл внук Никита Пресняков, который последние годы живет и строит карьеру в США. Также на Кипр прилетела дочь именинницы Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.
По пути в ресторан Кристина записала видео, на котором запечатлены ее сын, супруг и младший брат Гарри. Вечером вся семья почти одновременно опубликовала в соцсетях общий снимок, на котором собрались все вместе.
Поклонники Примадонны порадовались за певицу.
"Алла Борисовна, пусть у вас все будет хорошо! Долгих лет вам в здравии", "Красивые и счастливые", "Хорошо, что Никита добрался", — писали они в комментариях.
Кстати, дочь Лиза и сын Гарри стали почти неузнаваемые. Дети заметно повзрослели.
Пугачева со своей семьей. Фото: соцсети
Поздравление от Киркорова
Не остался в стороне и бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров. Он посвятил ей трогательный пост в соцсетях.
"Сначала на пластинке, потом в паспорте. Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что еще свидимся. С днем рождения, Алла!" — написал поп-король.
Созванивались ли они в день рождения, неизвестно.
Конфликт с Игорем Николаевым
Накануне праздника в СМИ появилась информация о напряженности в отношениях Пугачевой с композитором Игорем Николаевым. Якобы певица узнала, что ее друг дал согласие не упоминать ее в одной из телепрограмм, опасаясь негативной реакции зрителей.
Сам Николаев прокомментировал эту ситуацию в интервью Лауре Джугелии.
"Алла могла бы набрать мне еще разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: "Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то все". Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит, ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию", — заявил композитор.
Жизнь Пугачевой на Кипре
Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в России) уехали из России в 2022 году. Сначала семья жила в Израиле, а после начала военного конфликта перебралась на Кипр. У пары есть недвижимость в Лимасоле. Сама Примадонна ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике. Ее здоровье, по словам близких, оставляет желать лучшего, и длительные перелеты ей противопоказаны. Поэтому день рождения певица отмечает там, где живет, — на Кипре.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.