"Верю, что еще свидимся": Киркоров публично обратился к Пугачевой

Филипп Киркоров прекрасно помнит, что означает день пятнадцатое апреля в календаре. Это личный праздник его бывшей жены, певицы Аллы Пугачевой. Примадонне исполнилось 77 лет.

Филипп Киркоров оставил теплое послание для Аллы Борисовны в личном блоге. Он выразил надежду на встречу с ней.

"Сначала на пластинке, потом в паспорте. Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что еще свидимся. С Днем Рождения, Алла!" — написал Киркоров в личном блоге.

Алла Пугачева сейчас живет на Кипре. В канун ее дня рождения появлялись сообщения о ее приезде в Россию. Но директор звезды эти новости опровергла.

Пугачева и Киркоров прожили в браке одиннадцать лет. Несколько месяцев назад в интервью Алла Борисовна заявила, что ее семья с Киркоровым была фиктивной. Филипп на эти слова бывшей жены ничуть не обиделся. Он продолжает превозносить Пугачеву при каждом удобном случае.

Забыл об обиде, нанесенной ему Аллой Борисовной, и композитор и поэт-песенник Игорь Николаев. Он поздравил Пугачеву с днем рождения в числе первых.