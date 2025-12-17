Литягин празднует победу над Суханкиной: сколько заплатит певица за исполнение песен 'Миража'
Маргарита Суханкина. Фото: Илья Мусковите / Global Look Press
Организатор концертов Суханкиной заплатит 17 млн за нарушение авторских прав
Создатель группы 'Мираж' Андрей Литягин добился прецедента. Организатор концертов экс-солистки группы Маргариты Суханкиной признан виновным в нарушении авторских прав, сумма компенсации поражает. Почти 17 млн рублей должна будет выплатить компания, организующая концерты Суханкиной, 'Миражу Медиа'.
Что сказал Литягин о Суханкиной
Композитор и создатель легендарной группы 'Мираж' Андрей Литягин одержал знаковую победу в судебном разбирательстве против певицы Маргариты Суханкиной. По итогам длительной борьбы суд признал нарушение авторских прав и обязал певицу выплатить значительную компенсацию. Литягин назвал этот вердикт 'знаковым прецедентом в истории российского шоу-бизнеса', подчеркнув, что подобную сумму за концерты еще никому не удавалось отсудить.
"Это показывает, насколько глубоко заигралась Маргарита Суханкина и ее менеджмент, которые 10 лет нарушали закон об авторском праве и думали, что это сойдет им с рук", — заявил Андрей Литягин, комментируя итоги судебного процесса для MK.RU.
По словам композитора, озвученная сумма компенсации — это лишь 'цветочки', а нанесенный ему материальный ущерб он оценивает 'в сотни миллионов рублей'.
Борьба с беззаконием
Литягин всегда твердо стоял на своей позиции, заявляя о готовности бороться с беззаконием. В ходе судебных разбирательств, как отмечает Литягин, оппоненты пытались прикрыться статусом артистки.
"С пеной у рта нам доказывают: она заслуженная артистка, кто ей что-то может запрещать? — возмущается композитор. — Мне стыдно, что певица, которая замечательно исполняла прекрасные песни, прикрывается званием заслуженной артистки, чтобы не выплачивать гонорары авторам!"
Победа Андрея Литягина в этом деле имеет далеко идущие последствия для всей отечественной музыкальной индустрии. Она в очередной раз напоминает о важности соблюдения авторских прав и о том, что никакие звания и регалии не могут служить оправданием для игнорирования элементарных законов.
Этот прецедент может стать стимулом для других авторов, чьи права были нарушены, и послужить сигналом к более ответственному отношению к интеллектуальной собственности в российском шоу-бизнесе.
Андрей Литягин и Маргарита Суханкина знакомы порядка сорока лет. Продюсера и певицу связывают не только творческие, но и личные отношения. Много лет они были парой, которая то разрывала связь, то воссоединялась вновь.
На протяжении нескольких лет Литягин и Суханкина жили гражданским браком. В 2013-м году Маргарита Суханкина стала приемной мамой двух малышей, мальчика и девочки. А в 2014-м году окончательно разорвала отношения с Андреем Литягиным.
