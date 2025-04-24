Литягин — о суде с Суханкиной: «У нее есть желание отжать хоть что-то»

Создатель группы «Мираж», продюсер Андрей Литягин отреагировал на недавний иск в суд со стороны певицы и экс-солистки культового коллектива Маргариты Суханкиной.

Маргарита Суханкина обвинил своего бывшего продюсера в том, что он не отчислял ей гонорары за использование ее голоса, который звучал практически во всех фонограммах «Миража». Певица требует за это компенсацию.

Андрей Литягин в ответ назвал Маргариту Суханкину сплетницей.

«Я в очередной раз убедился, что поступил совершенно правильно, запретив Маргарите Суханкиной исполнять песни «Миража». Она распускает сплетни. У нее после увольнения из «Миража» есть желание отжать хоть что-то, даже то, что ей давно не принадлежит», — цитирует MK.RU Андрея Литягина.

Отреагировал на иск и концертный директор группы «Мираж» Андрей Маликов. Он выразил уверенность в том, что Маргаритой Суханкиной движет желание пропиариться.

Андрей Литягин и Маргарита Суханкина знакомы порядка сорока лет. Продюсера и певицу связывают не только творческие, но и личные отношения. Много лет они были парой, которая то разрывала связь, то воссоединялась вновь. В какой-то момент Литягин и Суханкина жили гражданским браком. В 2013-м году Маргарита Суханкина стала приемной мамой двух малышей, мальчика и девочки. А в 2014-м году окончательно разорвала отношения с Андреем Литягиным.