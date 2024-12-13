Создатель группы «Мираж» Андрей Литягин: «Никого не волнует, что Овечкин играет в Америке уже много лет»

Известный продюсер, создатель культовой группы «Мираж» Андрей Литягин, заявил, что не понимает, почему к нему предъявляются претензии в связи с тем, что он не живет в России.

Андрей Литягин в беседе с MK.RU вспомнил, что недавно одно из информационных изданий распространило информацию о том, что он, якобы, не платит налоги в России.

В публикации уточнялось, что Андрей Литягин покинул Россию без малого три года назад, на фоне событий в мире. Подобные домыслы возмутили Андрея Литягина.

Он напомнил, что живет за пределами страны уже порядка десяти лет. При этом Андрей Литягин решил упомянуть про хоккеиста Александра Овечкина, который живет в США и играет в хоккей за команду этой страны.

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