Создатель группы «Мираж» Андрей Литягин: «Никого не волнует, что Овечкин играет в Америке уже много лет»

Известный продюсер, создатель культовой группы «Мираж» Андрей Литягин, заявил, что не понимает, почему к нему предъявляются претензии в связи с тем, что он не живет в России.
Андрей Литягин в беседе с
В публикации уточнялось, что Андрей Литягин покинул Россию без малого три года назад, на фоне событий в мире. Подобные домыслы возмутили Андрея Литягина.
Он напомнил, что живет за пределами страны уже порядка десяти лет. При этом Андрей Литягин решил упомянуть про хоккеиста Александра Овечкина, который живет в США и играет в хоккей за команду этой страны.
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«Ребят, я девять лет назад уехал или даже десять! При этом никого же не волнует, что Овечкин играет в Америке уже много лет. Но я почему-то волную многих», — высказался Андрей Литягин.
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