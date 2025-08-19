Лисьи глазки на подходе: Хайдаров бесплатно вставит новые груди пострадавшей Елене Товстик

Адвокат Катя Гордон требует, чтобы Роман Товстик помог своей 40-летней экс-жене Елене оплатить операцию по замене импланта в груди.

Имплант порвался

Якобы миллиардер давно обещал решить эту щепетильную проблему матери своих пятерых детей. Ведь данная ситуация может грозить Елене серьезными проблемами со здоровьем. Вплоть до заражения крови. Прежний имплант разорвался еще два года назад.

На операцию Товстик нужно всего пять миллионов. Однако бывший муж Елены не спешит выделять ей эти средства. Поддержка пришла в лице жены Тимура Хайдерова. Возлюбленная известного в Москве пластического хирурга заявила, что ее муж готов сделать операцию для Товстик совершенно бесплатно.

Может, в качестве бонуса Елене также сделают в подарок и модную ныне операцию "лисьи глазки"?

Поможет Хайдаров

Светлана Сильваши настолько впечатлена историей Елены, что, похоже, уговорила мужа сделать все без денег. В накладе семья не остается: все-таки такая реклама их клинике не повредит.

"Роман умалчивает о том, что у Елены серьезная проблема: больше года назад у нее произошел разрыв импланта, с помощью которого она, кстати, кормила последнего ребенка. Операция необходима!" — приводит WomanHit слова Сильваши.

Обеспокоена семейной драмой Товстиков и музыкальный продюсер Яна Рудковская. Она задалась вопросом: будет ли Роману когда-нибудь стыдно. Тот, кстати, обещал бывшей жене миллиард рублей. Также с Еленой должны были остаться их несовершеннолетние дети.

Зато у Полины все отлично

Тем временем жена Дмитрия Диброва отдыхает в родном Ростове-на-Дону и делает вид, что развод Товстиков ее не касается. С собой Полина взяла троих сыновей. Модель ужинает в ресторанах и отдыхает на яхте.

А пока ее предполагаемый любовь решает свои проблемы с Еленой. Недавно он наведался к бывшей жене, а позже заявил, что она его избила и спустила с лестницы. Катя Гордон уверена, что Роман сам случайно покалечился, когда пытался вынести из дома супруги свои вещи.