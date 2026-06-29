Лерчек впервые призналась, что ей стыдно за свою роскошную жизнь

Ранее она не могла открыто общаться с журналистами из-за уголовного дела и домашнего ареста, а теперь сосредоточена на лечении — у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.

В интервью Чекалина говорила не только о болезни, но и о прошлом — периоде, когда она зарабатывала огромные суммы на марафонах и демонстрировала роскошную жизнь.

Именно финансовая сторона бизнеса позже стала причиной уголовного дела против супругов Чекалиных. Артем Чекалин сейчас отбывает семилетний срок, а процесс в отношении Валерии временно приостановлен из-за болезни.

По словам Лерчек, большие деньги сильно изменили ее восприятие реальности.

«Было время, когда нужно было показывать все свои Rolex, машины, и это было обязательным атрибутом той жизни», — рассказала блогер. Она призналась, что такие вещи помогали набирать популярность, потому что аудитория активно смотрела распаковки дорогих покупок. Иногда она покупала вещи не столько для себя, сколько ради контента. «Нам сорвало голову», — цитирует Валерию NEWS.ru.

Сейчас Чекалина говорит, что тогда перестала задумываться о жизни обычных людей — о том, на что они кормят детей и как справляются с трудностями. За это ей теперь стыдно.

Блогер также признала, что в соцсетях не все было искренним: они с Артемом транслировали образ идеальной семьи, хотя в реальности между ними скорее были бизнес-отношения.

Сегодня Лерчек иначе смотрит на прежний контент. Если бы у нее снова была возможность вести соцсети, она бы уже не стала строить образ вокруг дорогих покупок. Она также обратилась к нынешним инфлюенсерам с советом не кичиться богатством.

Финансового запаса у Чекалиной почти не осталось. Сейчас ее счета заморожены, дополнительное лечение помогают оплачивать друзья, а сама она с детьми живет за счет нового избранника Луиса.