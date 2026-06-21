Онколог Елена Сатирова вступилась за Лерчек: «Она и без того в аду»

Диагноз онкологического заболевания у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) был подтвержден.

Что показали результаты проверки Лерчек

Как сообщил ТАСС адвокат Константин Третьяков, 17 июня поступили результаты очередного обследования, которые, к сожалению, подтвердили наличие тяжелой болезни.

В связи с сообщениями о планах прокуратуры проверить подлинность медицинских документов блогера, защита Лерчек заявила, что относится к этой инициативе спокойно.

По мнению адвоката, официальная проверка — лучший способ окончательно закрыть тему и прекратить хайп, домыслы и теории заговора.

Однако домыслы возникли не на пустом месте. Валерия, несмотря на болезнь, не поддается унынию: она активна, ходит в спортзал и на мероприятия. Многие в Интернете считают такое поведение невозможным при серьезном диагнозе.

Онколог Елена Сатирова о Лерчек: «То, что придумать этот диагноз невозможно — факт»

В ситуацию вмешалась и онколог, врач-химиотерапевт Елена Сатирова, которая в соцсетях возмутилась тем, что Лерчек подозревают в обмане.

Врач заявила, что придумать онкологический диагноз невозможно, и объяснила, почему пациентка не должна оправдываться за свой образ жизни.

«Какие-то люди, которые позволили себе усомниться в серьезности диагноза Лерчек, которая и без того в аду уже какое-то время из-за диагноза и лечения, с маленьким ребенком на руках, превращают в ад жизнь онкопациентки. А то, что придумать этот диагноз невозможно — факт. И я как онколог с 24-летним стажем ответственно заявляю: заниматься спортом не только можно, но и нужно!»

Также она добавила, что лечащие врачи самой Лерчек посоветовали ей заниматься кардио- и силовыми тренировками.

«Это то, что доказано в исследованиях, помогает легче переносить не только саму химию, но и бороться с побочками, в частности с полинейропатией. Мне хочется сказать, что мне стыдно за усомнившихся. Позор вам. Бог Вам судья», — резюмировала Елена Сатирова.

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