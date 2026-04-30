Лерчек во время четвертой химиотерапии читала книгу

29 апреля Валерия Чекалина приступила к четвертому курсу химиотерапии. После процедуры ее гражданский муж, исполнитель аргентинского танго Луис Сквиччиарини, поделился подробностями состояния блогера.

Луис Сквиччиарини: «Лера перенесла химиотерапию очень хорошо»

По словам Луиса, его любимая женщина стойко перенесла лечение и даже во время капельницы находила в себе силы читать книгу. Вернувшись домой, она, едва держась на ногах, сразу поспешила к детям. Ради них Валерия старается сохранять бодрый вид.

«Лера перенесла химиотерапию очень хорошо. Мы уже дома. Спасибо за вашу поддержку», — написал Луис.

Что о состоянии Лерчек говорят скептики

Многие понимают, насколько тяжело дается ей лечение. Близкие с осторожностью комментируют состояние Валерии, подчеркивая, что это не может быть выдумкой. Играть в такие страшные игры с судьбой она бы не стала.

Комментарии скептиков продолжают появляться после того, как Лерчек основала собственный косметический бренд Eeya Skin. Мол, человек не может находить в себе силы на работу после такого диагноза. Однако пример Валерии Чекалиной говорит об обратном.

В команде Лерчек призывают девушек и женщин помнить о визитах к врачам и заботиться о своем здоровье даже во время самого жесткого рабочего графика.

Лерчек поддержала и Виктория Боня. По ее словам, даже во время болезни жизнь не ставится на кнопку: «Стоп»!

