Лерчек у здания суда рассказала о реакции детей на ее беременность: "Нам нужна футбольная команда"

Беременная блогерша Валерия Чекалина вновь приехала в суд. И вновь ее сопровождал отец будущего малыша, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини. Лерчек охотно общалась с журналистами и рассказала, как ее старшие дети отреагировали на предстоящее пополнение в семье.
Лерчек — о реакции детей на ее беременность
Блогер Лерчек, находящаяся под домашним арестом, ждет четвертого ребенка. Троих детей она родила в первом браке, с экс-мужем Артемом Чекалиным. Наследники Лерчек, по ее словам, с большой радостью ждут появления на свет братика или сестренки.
"Алиса хочет сестренку, Богдан хочет братика. Он сказал: 'Луис, нам нужна футбольная команда", — поделилась Валерия Чекалина.
Будущая мама рассказала, что скоро узнает пол будущего малыша. После публикаций в СМИ о том, что Лерчек не разрешают посетить врача из-за домашнего ареста, беременной блогерше дали некие преференции. Теперь она может сделать УЗИ.
"Благодаря тому, что вы все писали, что меня не пускают к врачу, нам удалось выбить разрешение, скоро мы едем на УЗИ", — поделилась Лерчек.
Она пообещала, что непременно найдет способ сообщить поклонникам, кто же у нее родится.
Зачем Лерчек приехала в суд
В суде сегодня будет зачитано обвинительное заключение для бывших супругов Чекалиных — Артем и Валерии. Экс-супруги обвиняются в выводе крупных сумм денег в заграничные банки. Следствие по их делу идет уже больше года.
Благодаря беременности Лерчек надеется на смягчение приговора. Совсем скоро она станет мамой в четвертый раз. Для ее избранника малыш будет первенцем.
Лерчек и ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Почему Лерчек не выходит замуж за отца ребенка?
Ранее Лерчек рассказывала, что ее отношения с танцором из Аргентины длятся уже больше года. Пара планировала беременность. Но выйти замуж за Луиса Лерчек пока не может.
В ЗАГС для подачи заявления нужно явиться лично, а у Лерчек из-за домашнего ареста такой возможности нет. Блогер верит, что в ее жизни скоро все наладится. На днях Лерчек и ее возлюбленный устроили романтическую фотосессию.
По материалам телеграм-канала Super
