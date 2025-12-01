Лерчек у здания суда рассказала о реакции детей на ее беременность: "Нам нужна футбольная команда"

Беременная блогерша Валерия Чекалина вновь приехала в суд. И вновь ее сопровождал отец будущего малыша, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини. Лерчек охотно общалась с журналистами и рассказала, как ее старшие дети отреагировали на предстоящее пополнение в семье.

Лерчек — о реакции детей на ее беременность

Блогер Лерчек, находящаяся под домашним арестом, ждет четвертого ребенка. Троих детей она родила в первом браке, с экс-мужем Артемом Чекалиным. Наследники Лерчек, по ее словам, с большой радостью ждут появления на свет братика или сестренки.

"Алиса хочет сестренку, Богдан хочет братика. Он сказал: 'Луис, нам нужна футбольная команда", — поделилась Валерия Чекалина.

Будущая мама рассказала, что скоро узнает пол будущего малыша. После публикаций в СМИ о том, что Лерчек не разрешают посетить врача из-за домашнего ареста, беременной блогерше дали некие преференции. Теперь она может сделать УЗИ.

"Благодаря тому, что вы все писали, что меня не пускают к врачу, нам удалось выбить разрешение, скоро мы едем на УЗИ", — поделилась Лерчек.

Она пообещала, что непременно найдет способ сообщить поклонникам, кто же у нее родится.

Зачем Лерчек приехала в суд

В суде сегодня будет зачитано обвинительное заключение для бывших супругов Чекалиных — Артем и Валерии. Экс-супруги обвиняются в выводе крупных сумм денег в заграничные банки. Следствие по их делу идет уже больше года.

Благодаря беременности Лерчек надеется на смягчение приговора. Совсем скоро она станет мамой в четвертый раз. Для ее избранника малыш будет первенцем.