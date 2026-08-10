Лерчек обратилась к хейтерам: «Если бы мне остался один день, я бы всех простила»

Девушка, которая уже почти полгода борется с раком желудка четвертой стадии, призналась, что после страшного диагноза стала намного спокойнее относиться к критикам, обвиняющим ее в симуляции болезни.

В своем обращении к поклонникам Валерия призналась, что если бы у нее остался всего один день жизни, она ни за что не стала бы тратить его на злопыхателей.

Вместо этого она предпочла бы наслаждаться каждым мгновением в кругу самых близких людей. Единственное, что огорчает ее, — возможные переживания мамы, которая может расстроиться, читая злые комментарии.

«Если бы мне остался один день, я бы всех простила», — заявила блогер.

По ее мнению, хейтеры просто не знают, куда деть свою энергию, поэтому выплескивают негатив в интернете. Они, будучи здоровыми, не способны на то, что она делает, находясь на четвертой стадии рака.

Впрочем, многие поклонники не разделяют мнения недоброжелателей и продолжают поддерживать Чекалину, восхищаясь ее силой духа и желая скорейшего выздоровления.

Напомним, что недавно суд приговорил Валерию к пяти годам условного срока и штрафу в размере 765 миллионов рублей по делу об отмывании денег. Блогер не знает, где взять такие средства, поэтому защита намерена обжаловать приговор.

Бывший муж Леры, Артем Чекалин, получил семь лет тюрьмы, но считает себя невиновным.

Адвокат Катя Гордон, ставшая общественным защитником Артема, заявила, что все происходящее — это не про закон, а про месть, и планирует обратиться к президенту.

Несмотря на все сложности, Лерчек пытается сохранять оптимизм. Недавно из-за судебного заседания она пропустила жизненно важную процедуру — таргетную терапию.

Врачам пришлось срочно корректировать план лечения, что вызвало тревогу у близких. Ранее из-за отказов в посещении врача во время домашнего ареста драгоценное время было потеряно.

Жених Леры, Луис Сквиччиарини, рассказал, что это вызывает серьезное беспокойство, так как нарушение графика лечения может навредить здоровью. Однако девушка продолжает появляться на публике с возлюбленным и не теряет надежды на лучшее.