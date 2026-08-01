«Смягчающие обстоятельства»: адвокат Пушкарева объяснила, почему Лерчек отделалась условным сроком

Громкое дело блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, завершилось приговором, который вызвал широкий общественный резонанс. В то время как бывшему мужу Лерчек по тому же делу назначили реальный срок, сама блогер получила пять лет условно и штраф свыше 763 миллионов рублей. Почему суд принял именно такое решение — объяснила адвокат Гюзель Пушкарева.

По словам юриста, на мягкость приговора повлиял целый комплекс смягчающих обстоятельств, закрепленных в законе.

«Логично предположить, что обвинение сочло роль женщины менее активной или организующей. Имеют значение и смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетних детей, тяжелое заболевание», — пояснила KP.RU адвокат.

Пушкарева отдельно подчеркнула, что эти факторы прямо предусмотрены статьей 61 УК РФ. Их суд и прокурор обязаны учитывать при вынесении приговора — независимо от степени вины фигуранта дела. Именно совокупность этих обстоятельств, по мнению эксперта, и стала ключевым фактором, позволившим избежать реального лишения свободы.

Напомним, Лерчек признали виновной в незаконном выводе денежных средств на счета в ОАЭ с использованием поддельных документов. Несмотря на серьезность обвинений и внушительный размер штрафа, суд счел возможным назначить условное наказание с учетом личных и правовых обстоятельств дела.

Рак четвертой стадии у Лерчек обнаружили в начале этого года, сразу после того, как она стала мамой в четвертый раз. Уголовное дело против блогерши было приостановлено. Лерчек дали возможность пройти курс лечения, а затем суды по ее делу были возобновлены. В последний день июля был оглашен приговор. Заседания продолжались два дня. За это время Лерчек успела продемонстрировать люксовые наряды с аксессуарами, стоимость которых превышает миллион рублей.