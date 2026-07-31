Блогер Лерчек получила условный срок наказания

В Гагаринском суде Москвы завершилось второе заседание по делу блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Судебный процесс, продлившийся свыше 10 часов, поставил точку в резонансном разбирательстве о незаконном выводе средств.

Суд вынес приговор: Лерчек назначено условное заключение сроком на пять лет, штраф в размере 765 миллионов рублей, а также трехлетний запрет на продвижение своего бренда в социальных сетях. При этом изначально прокуратура запрашивала более строгое наказание — 6 лет условного срока, штраф свыше 1,2 миллиарда рублей и бессрочный запрет на рекламную деятельность в интернете.

В своем последнем слове Валерия Чекалина обратилась к суду с просьбой не назначать штраф: блогер пояснила, что у нее нет средств для его выплаты.

Дело Лерчек ранее приостанавливали — это было связано с лечением онкологии у Валерии. Возобновление процесса сопровождалось новыми мерами: после того как в мае на имя Чекалиной были куплены билеты в Санкт‑Петербург, прокуратура запросила возможность вновь поместить её под домашний арест. В итоге дело начали рассматривать заново, и накануне как раз стартовали слушания.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс — история блогера уже не первый месяц остается в центре внимания медиа.

По материалам Super.ru

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