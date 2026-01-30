Лера Кудрявцева заявила о пристрастии Наташи Королевой

Невинный разговор в студии неожиданно обернулся откровением о любимой певице и ее дружеских посиделках. Лера Кудрявцева нечаянно раскрыла, что Наташа Королева любит выпить. Как отреагировали на это признание поклонники?

Звезды отдыхают по-своему

В эфире программы "Пожалуйста, не рассказывай!" Лера Кудрявцева поделилась откровением о Наташе Королевой. Речь зашла о совместном отдыхе в компании третьей знаменитости — Екатерины Гордон.

В рамках формата шоу ведущая рассказала о дружеских посиделках, где Наташа Королева, по ее словам, не отказывала себе в алкоголе. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию у зрителей в студии. Во время рассказа Лера Кудрявцева не стала подбирать мягкие формулировки и описала атмосферу застолий максимально ярко.

"Да, кстати! Там лейся лейка. Наташу мы любим, но бухает она хорошо. Там самогон, сало", — поделилась Кудрявцева.

Фраза прозвучала прямо в эфире и сразу выделилась на фоне остальных воспоминаний. Зрители в студии отреагировали на это по-разному. Заявление вызвало неоднозначную реакцию.

Долгая дружба и большое уважение

При этом Лера Кудрявцева не раз подчеркнула, что относится к певице с большой симпатией и уважением. Лера отметила, что их дружеские отношения с певицей сложились уже давно и продолжаются по сей день.

Ведущая не стала развивать тему дальше, переведя разговор на другие воспоминания. Она зафиксировала факт, но не детализировала детали общих посиделок. Кудрявцева и Королева совсем скоро встретятся в эфире НТВ в рамках шоу "Суперстар". Наташа Королева является его ведущей. А Лера Кудрявцева — одним из членов жюри.

Признание Гордон о Кудрявцевой

В проекте "Пожалуйста, не рассказывай!" прозвучало не только признание о застольях. Подруга Леры Кудрявцевой, адвокат Катя Гордон, сделала заявление о ней. Она сообщила, что Лера не читает книги, а знания получает из коротких видео в соцсетях.

Это замечание тоже стало частью общей беседы и вписалось в неформальный тон программы. В студии обсуждали привычки, привычный отдых и источники информации.

Сама Кудрявцева на днях признавалась, что не пьет. В свой выходной телеведущая устроила генеральную уборку дома.

