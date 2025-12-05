Почему поссорились Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон: юрист вмешивалась в семейную жизнь подруги, не разделяла ее отношения к алкоголю или просто устала?

Ссора между двумя звездными подругами — ведущей Лерой Кудрявцевой и юристом Екатериной Гордон — превращается в водевиль, достойной пера Николая Гоголя. Недавно Екатерина сравнила характер Леры с тем, с чем нещадно боролся "Туалетный утенок" в рекламе.
При этом Гордон подчеркнула, что, по ее мнению, Кудрявцева остается выдающейся ведущей и пользуется большой народной любовью. Юрист пояснила, что решила публично рассказать о своей ссоре с бывшей подругой, чтобы озвучить свою версию событий. По мнению Екатерины, Кудрявцева распространяет о ней ложные слухи.
Екатерине Гордон о Лере Кудрявцевой: "Это уже профессиональная деформация двух публичных людей"
"Уже половине шоу-бизнеса нашипела в уши, рассказывая, что я не в себе и так далее. Ну, это уже профессиональная деформация слишком публичных людей. Они вот публично перетирают и пересасывают. А Катьку Гордон че не обсосать?" — отметила юрист.
По словам Екатерины, она относится к сплетням о себе спокойно. И даже построила карьеру на негативе по отношению к ней. Мол, это для нее питательная среда. Но когда речь идет о Лере Кудрявцевой, все-таки срабатывают немного другие механизмы.
Гордон призналась, что ее раздражает манера Кудрявцевой заявлять о чувстве фальши через замысловатые посты психологов, в то время как она сама привыкла говорить "вы меня задолбали" напрямую. Но Лера — крестная мать ее дочери. Поэтому Екатерина и не может сжечь мосты.
Но все идет к тому, что грядущее совместное выступление с Лерой Кудрявцевой может поставить точку в истории их совместной группы "ЗаVисть".
Какая же черная кошка все-таки пробежала между двумя подругами?
Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Фото: Global Look Press
Подруги не договорились о вине?
В прошлом году знаменитости неожиданно для публики образовали дуэт "ЗаVисть". Но уже тогда Лера Кудрявцева отметила, что совместная работа может стать проверкой для их дружбы, поскольку общее дело нередко приводит к разногласиям.
Возможно, они просто устали друг от друга. И усталость накапливалась как снежный ком.
Однажды Екатерина Гордон удивила своих подписчиков откровенным постом о дружбе с Кудрявцевой.
"Смотрю интервью с Лерой Кудрявцевой. Она заявляет: "Если уж дружить, то я дружу с мужчинами. У меня в основном все друзья — мужчины". И я думаю: то ли я мужчина, то ли Лера слукавила", — написала Катя Гордон в соцсетях.
А еще говорят, что Лера и Екатерина слишком разные. И развести их могло все что угодно, вплоть до отношения к алкоголю.
Так, Екатерине не чужд бокал-другой для настроения перед выходом к публике, а Лера — ярая трезвенница.
"Замечу на сцене алкоголь — этой бутылке прямая дорога или в Катю, или в зрительный зал", — заявила однажды Кудрявцева.
Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон. Фото: Global Look Press
Екатерина Гордон об отношениях Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова: "Трещина в браке? Она это не скрывала"
А еще некоторые склоняются к версии, что Екатерина могла чрезмерно вмешиваться в совместную жизнь Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. По слухам, она могла советовать Лере уйти от супруга из-за его проблем с алкоголем, что очень раздражало ведущую. Но повторяем: это лишь одна из гипотез по поводу их ссоры.
Кстати, однажды Катя Гордон прокомментировала слухи о кризисе в браке подруги. Тогда она отмечала, что Игорь Макаров пережил срыв, но взял себя в руки.
В эфире шоу "Злые языки" на Rutube Гордон пояснила, что пара действительно сталкивалась с проблемами и Макаров имел проблемы с алкоголем. Ключевым отличием, по ее словам, стало то, что он решил пройти реабилитацию.
"Трещина в браке? Она это не скрывала. Он подвыпивать стал… Но, в отличие от Волочковой, он отправился в рехаб! И сейчас у них все замечательно", — отметила тогда Екатерине Гордон.
Кстати, сейчас о проблемах Игоря в этой сфере ничего не слышно.
А как вы думаете, что не поделили Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон? Делитесь в комментариях!