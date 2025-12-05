Почему поссорились Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон: юрист вмешивалась в семейную жизнь подруги, не разделяла ее отношения к алкоголю или просто устала?

Ссора между двумя звездными подругами — ведущей Лерой Кудрявцевой и юристом Екатериной Гордон — превращается в водевиль, достойной пера Николая Гоголя. Недавно Екатерина сравнила характер Леры с тем, с чем нещадно боролся "Туалетный утенок" в рекламе.

При этом Гордон подчеркнула, что, по ее мнению, Кудрявцева остается выдающейся ведущей и пользуется большой народной любовью. Юрист пояснила, что решила публично рассказать о своей ссоре с бывшей подругой, чтобы озвучить свою версию событий. По мнению Екатерины, Кудрявцева распространяет о ней ложные слухи.

Екатерине Гордон о Лере Кудрявцевой: "Это уже профессиональная деформация двух публичных людей"

"Уже половине шоу-бизнеса нашипела в уши, рассказывая, что я не в себе и так далее. Ну, это уже профессиональная деформация слишком публичных людей. Они вот публично перетирают и пересасывают. А Катьку Гордон че не обсосать?" — отметила юрист.

По словам Екатерины, она относится к сплетням о себе спокойно. И даже построила карьеру на негативе по отношению к ней. Мол, это для нее питательная среда. Но когда речь идет о Лере Кудрявцевой, все-таки срабатывают немного другие механизмы.

Гордон призналась, что ее раздражает манера Кудрявцевой заявлять о чувстве фальши через замысловатые посты психологов, в то время как она сама привыкла говорить "вы меня задолбали" напрямую. Но Лера — крестная мать ее дочери. Поэтому Екатерина и не может сжечь мосты.

Но все идет к тому, что грядущее совместное выступление с Лерой Кудрявцевой может поставить точку в истории их совместной группы "ЗаVисть".

Какая же черная кошка все-таки пробежала между двумя подругами?