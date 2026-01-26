"Я не пью": Лера Кудрявцева показала, как потратила свой единственный выходной

Вместо отдыха на диване со смартфоном звезда взяла в руки тряпку и швабру и сняла для своих поклонников видео.

Звезда убирает квартиру

Лера Кудрявцева выложила в социальную сеть короткий ролик, где она быстро и методично наводит порядок в своей квартире. Она назвала видео "для СДВГшников и перфекционистов", потому что в нем показаны все этапы уборки в ускоренном режиме. Поклонники увидели, как звезда моет полы, протирает пыль и раскладывает вещи по местам.

"У меня был выходной! Хотела провести его тупо в постели, читая, или смотря сериалы".

Однако вместо отдыха Лера решила, что пора откликнуться на "зов быта" и привести свой дом в идеальное состояние.

Ответ хейтерам: "Я не пью"

Под видео быстро появились комментарии от подписчиков и поклонников телеведущей. Кто-то поддержал ее и похвалил за хозяйственность, а кто-то стал давать советы, как еще можно провести выходной. Один из пользователей написал, что есть разные способы скрасить вечер, не проводя его с тряпкой в руках.

На это замечание Лера Кудрявцева ответила коротко, но максимально ясно: "Я не пью". Скорее всего, имелся в виду совет расслабиться с бокалом вина. Но звезда дала понять, что такой способ отдыха — это не про нее, и она предпочитает проводить время за полезными делами.

Про алкоголизм мужа

В середине 2024 года Лера Кудрявцева впервые сделала публичное заявление: "Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка". Позже она пояснила, что это был намеренный шаг — вынести проблему на публику в попытке спасти супруга – хоккеиста Игоря Макарова.

Какое-то время это сработало, пара помирилась, но уже весной 2025 года Кудрявцева вновь призналась, что борьба с зависимостью Макарова продолжается и она чувствует себя на грани нервного срыва.

Примерно через две недели Игорь Макаров дал резкий и грубый публичный ответ. Он опубликовал в соцсетях обращение к жене с нецензурной лексикой, суть которого сводилась к фразе.

"Уже просто успокойся и молчи. Достала!"

Этот поступок стал кульминацией скандала и показал, насколько глубоким был конфликт между супругами.

Несмотря на громкий скандал, пара не развелась. По данным СМИ, после резкого высказывания Макаров на время отправился на лечение. К осени 2025 года Кудрявцева и Макаров стали появляться вместе на публике, в том числе на концерте звезды, что было воспринято как примирение.