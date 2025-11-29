Лепс против работы 19-летней невесты Авроры в его клубе: "Не одобряю, но чем бы дитя ни тешилось"

Григория Лепса, как и других звезд отечественной сцены, ждет насыщенный по графику предновогодний месяц. Выдохнуть артист сможет только после того, как для него пройдут все корпоративы.

Планы Лепса на Новый год

Даже "бой курантов" Лепс встретит в машине, переезжая с одной площадки на другую. Получается и новогодняя ночь для артиста расписана по минутам. Главное — не пропустить частные мероприятия и собрать гонорар. Ведь Лепс копит на свадьбу с 19-летней невестой Авророй Киба.

Такими же насыщенными будут для певца и январские праздники. Они пройдут в режиме марафона концертов. Говорят, гонорар Лепса за выступления будет не ниже 15 млн рублей. Такими заработками может похвастаться далеко не каждый артист.

С кем Лепс поедет в отпуск

При этом Григорий уже запланировал отпуск с близкими. Отдыхать музыкант поедет со своими сотрудниками, которые отвечают за музыку. Компанию ему также составит и юная невеста. Но даже на курорте музыкант не собирается отвлекаться от работы.

"Днем — отдыхаем, вечером — поем, пишем", - приводит 7days слова Лепса.

А вот дети артиста присоединиться к Григорию не смогут. Он, кстати, рассказал, что его младшие отпрыски от балерины Анны Шаплыковой учатся за границей. 18-летняя Николь и 15-летний Иван пока не планируют возвращаться на родину.

Ко всему прочему, Лепс пояснил, что в последнее время ему приходится приглядывать и за Авророй. Та увлеклась диджеингом. И уже выступает в клубе своего жениха. Новую профессию Кибы Григорий, похоже, не поддерживает. Но и мешать ей не хочет. "Не одобряю, но чем бы дитя ни тешилось", - заверил он.

А как вы считаете, сыграет ли Лепс свадьбу с Кибой? Пишите в комментариях.