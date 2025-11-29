Где учатся младшие дети Лепса от балерины Шаплыковой — живут за границей

Несмотря на желание звездного отца, младшие отпрыски Григория Лепса не собираются менять место учебы. Они живут и учатся за границей. Об этом певец рассказал журналистам, добавив, что хотел бы видеть детей рядом с собой. Но те пока упрямятся.

Где учатся дети Лепса

У артиста есть двое младших детей от балерины Анны Шаплыковой. Их 18-летняя дочка Николь и 15-летний сын Иван не хотят бросать привычное окружение. Они по-прежнему учатся за границей. Хотя Лепс не раз выражал свое отцовское неодобрение и недовольством, говоря об их выборе. А вот 23-летняя дочка певца Ева, как говорит Лепс, послушалась его и вернулась в Москву. Девушка собирается строить свою карьеру в России.

Григорий не может оказывать давление на детей, считая, что те уже взрослые и сами могут решать как и где им жить. Поэтому звездный отец только изредка напоминает отпрыскам, что ему бы хотелось видеться с ними чаще.

"Они уже достаточно взрослые ребята и девчата и выбирают свой путь: где им учиться и как им учиться. Старшие дочери уже здесь, они вернулись, наверное, услышали мои слова, а младшие еще пока учатся", — поделился Лепс в интервью с 7days.

Отношения Лепса с младшими детьми

Григорий не скрывает, что развод с матерью младших отпрысков балериной Анной Шаплыковой не повлиял на его отношения с детьми. Те приняли решение родителей жить отдельно.

При этом артист не всегда может найти общий язык с наследниками. Младшие дочка и сын живут своим умом и к советам отца прислушиваются не так часто. К примеру, Лепс пытается показать им, что такое хорошо, а что такое плохо. Какой путь выбрать и где им лучше реализовать свой потенциал.

"Стараюсь на своем личном примере это показывать, и весьма возможно, что до них это рано или поздно доходит, потому что сейчас сложно сказать, что может сформироваться в голове 15-летнего мальчика или 18-летней девочки. Но с ними надо действительно говорить", - заверил он.

