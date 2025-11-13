Какой гонорар платят Лепсу, Кадышевой и Жукову в Новый год — до 15 млн рублей

Звезды отечественного шоу-бизнеса не прочь подзаработать на новогодних корпоративах — это весьма денежный период, который приносит артистам значительный доход.

Сколько зарабатывают звезды на Новый год

Продюсер Игорь Краев назвал отечественных звезд, которые получают самые высокие новогодние гонорары. Эти артисты готовы выступать на частных мероприятиях и закрытых вечеринках. Естественно, расценки весьма и весьма высокие, пишет kp.ru.

Если сравнивать с прошлым годом, то гонорары звезд выросли как минимум на 20, а то и 40%. В период предновогодних праздников артисты скидки заказчикам не делают. А максимальная наценка в новогоднюю ночь доходит и до 80–100%.

Самые высокие гонорары звезд

Так, Григорий Лепс, который копит на свадьбу с 19-летней Авророй Кибой, может получить гонорар от 10 до 15 млн рублей. Такие же суммы за новогодние концерты у Надежды Кадышевой и Сергея Жукова.

Выступление Басты, Полины Гагариной, Филиппа Киркорова, Димы Билана, Анны Асти и Сергея Лазарева обойдется заказчикам чуть дешевле, около 7–10 млн рублей.

Лолита, Леонид Агутин, Николай Басков, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и Ваня Дмитриенко готовы работать в предновогодние праздники за гонорар от 5 до 6 млн рублей.

Ценник Татьяны Булановой, Ларисы Долиной, Кати Лель и Шуры еще скромнее — от 2 до 4 млн рублей.

