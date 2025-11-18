Лазарев обратился к ставшей брюнеткой Кудрявцевой: "Ой-ой-ой! Боже!"

Сергей Лазарев не смог сдержать эмоций, увидев Леру Кудрявцеву в непривычном образе. Для появления в шоу 'Аватар' Кудрявцева облачилась в облегающее платье с декольте. И стала брюнеткой.

Игры Лазарева и Кудрявцевой

Экс-возлюбленные Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева вместе являются членами жюри шоу НТВ 'Аватар'. Лазарев не упускает случая, чтобы не зацепить Леру. На этот раз она пришла на съемки в черном платье с принтом в виде алых цветов и с длинными черными волосами.

Лазарев немедленно навел камеру на бывшую избранницу. Он начал восторгаться и делать Кудрявцевой комплименты. Некоторые из них прозвучали очень 'дешево'.