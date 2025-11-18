Лазарев обратился к ставшей брюнеткой Кудрявцевой: "Ой-ой-ой! Боже!"

Сергей Лазарев не смог сдержать эмоций, увидев Леру Кудрявцеву в непривычном образе. Для появления в шоу 'Аватар' Кудрявцева облачилась в облегающее платье с декольте. И стала брюнеткой.
Игры Лазарева и Кудрявцевой
Экс-возлюбленные Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева вместе являются членами жюри шоу НТВ 'Аватар'. Лазарев не упускает случая, чтобы не зацепить Леру. На этот раз она пришла на съемки в черном платье с принтом в виде алых цветов и с длинными черными волосами.
Лазарев немедленно навел камеру на бывшую избранницу. Он начал восторгаться и делать Кудрявцевой комплименты. Некоторые из них прозвучали очень 'дешево'.
"Ой-ой-ой! Боже! Ну неплохо, мне нравится! Хорошо! Как будто тебе 35. Так тебе 36, а сейчас выглядишь на 35", — расхохотался Лазарев.
Лера Кудрявцева в образе жгучей брюнетки. Фото: соцсети Сергея Лазарева
Как Лазарев троллит Кудрявцеву
В одном из выпусков 'Аватара' Лазарев откровенно троллил Кудрявцеву. Та заявила, что в одном из аватаров услышала Прохора Шаляпина. Кудрявцева призналась, что 'поплыла'.
Лазарев немедленно заявил, что теплые чувства к Прохору — явный признак надвигающейся старости.
Когда у Лазарева и Кудрявцевой был роман
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались с 2008 по 2012 год. Лера старше Сергея на 12 лет. Расстались они друзьями. Сейчас экс-влюбленные часто пересекаются на публичных мероприятиях.
В этом году они вместе вели 'Новую волну'. Лазарев тогда заявлял, что он и Лера — классный тандем.
В 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Разница в возрасте супругов — шестнадцать лет. Лера старше мужа и не скрывает, что в их браке есть проблемы.
А вам понравился образ Леры Кудрявцевой? Ответьте в комментариях.
