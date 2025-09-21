Лазарев высказался о поцелуе с Кудрявцевой на 'Новой волне': "Мы, безусловно, классный тандем"

Певец и шоумен Сергей Лазарев прокомментировал фривольное поведение на 'Новой волне'. На красной дорожке он прильнул к губам замужней Леры Кудрявцевой. Как он объяснил свой эмоциональный порыв?
Лазарев оправдался за поцелуй с Кудрявцевой
Сергей Лазарев заявил, что его поцелуй с Лерой не был жестом любви. Это всего лишь дружеское прикосновение. Нечто вроде игры на публику.
"Это все актерская игра. Лера замужем уже много лет, поэтому все, что у нас с Лерой сейчас, это абсолютно невероятные отношения — дружеские, партнерские, творческие. И мы, безусловно, классный тандем", — сказал Сергей Лазарев во время интервью на радио 'Русский хит'.
Роман Кудрявцевой и Лазарева
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев были вместе с 2008 по 2012 год. Причиной их расставания стала приверженность Сергея к работе. Он был слишком погружен в свои проекты.
У Сергея Лазарева не оставалось времени на личную жизнь. Лера Кудрявцева, уже построившая успешную карьеру, мечтала о семье и детях. И именно она стала инициатором разрыва.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
После расставания с Лазаревым Кудрявцева нашла новую любовь — хоккеиста Игоря Макарова. Пара поженилась в 2013-м году. Спустя некоторое время Кудрявцева родила Макарову дочку Машу.
Но сейчас семья переживает непростой период из-за алкогольной зависимости Игоря. Минувшим летом Лера откровенно призналась, что устала скрывать эти проблемы от дочери и постоянно спасать мужа. В телеграм-канале она со слезами рассказывала, в каком ужасе живет.
В ответ Игорь Макаров грубо высказался о том, что ей не стоит обсуждать личные проблемы на публике. Супруги публично скандалили. Лера провела отпуск отдельно от мужа, улетев с дочкой в Болгарию.
Но в сентябре супруги воссоединились. Кудрявцева и Макаров вместе отвели дочку Машу в первый класс. Ситуацию в семье Кудрявцева с тех пор не комментировала.
