Лариса Долина пришла в храм на отпевание Николая Денисова: как себя вела певица

В Москве на днях состоялась церемония прощания с поэтом и актером Николаем Денисовым. Среди присутствующих на отпевании в храме была замечена певица Лариса Долина. Певица отстояла всю службу в церкви.
Долина посетила храм
Лариса Долина отдала дань памяти автору песен Николаю Денисову. Певица побывала на отпевании знаменитости, которое прошло в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Николо-Архангельском кладбище. Лариса Долина держалась в стороне.
Кто еще посетил церемонию прощания с Денисовым
Проститься с Денисовым пришли Максим Дунаевский и Лора Квинт, Игорь Наджиев и Алик Бендерский, Надежда Крыгина, Елена Борзова, Татьяна Абрамова, артисты его театра, поклонники. Валерий Леонтьев, для которого Николай Денисов написал несколько хитов, прислал бордовые розы. Ими был укрыт гроб с телом Николая Денисова.
Николай Денисов. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Когда не стало Николая Денисова?
Николая Денисова не стало в ночь на 20 декабря. Ему было 80 лет. В окружении Денисова говорили, что он ничем не болел и строил планы на дальнейшую жизнь.
Что сейчас происходит с Ларисой Долиной
Ларисе Долиной предписано освободить квартиру в Хамовниках, которую она несколько месяцев назад продала Полине Лурье. Но певица не успевает переехать. У нее нет времени на вывоз мебели из жилища.
Известно, что Лариса Александровна обратилась к Лурье с просьбой разрешить ей оставить квартиру за собой в течение еще нескольких месяцев, чтобы спокойно упаковать вещи. Но Полина ответила звезде отказом.
