Лариса Долина пришла в храм на отпевание Николая Денисова: как себя вела певица

В Москве на днях состоялась церемония прощания с поэтом и актером Николаем Денисовым. Среди присутствующих на отпевании в храме была замечена певица Лариса Долина. Певица отстояла всю службу в церкви.

Долина посетила храм

Лариса Долина отдала дань памяти автору песен Николаю Денисову. Певица побывала на отпевании знаменитости, которое прошло в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Николо-Архангельском кладбище. Лариса Долина держалась в стороне.

Как рассказал MK.RU Алик Бендерский, было видно, что певица взволнована событием. Она печально закусила губы. А в ее глазах застыли слезы.

Кто еще посетил церемонию прощания с Денисовым

Проститься с Денисовым пришли Максим Дунаевский и Лора Квинт, Игорь Наджиев и Алик Бендерский, Надежда Крыгина, Елена Борзова, Татьяна Абрамова, артисты его театра, поклонники. Валерий Леонтьев, для которого Николай Денисов написал несколько хитов, прислал бордовые розы. Ими был укрыт гроб с телом Николая Денисова.