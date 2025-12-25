Лариса Долина пришла в храм на отпевание Николая Денисова: как себя вела певица

Лариса Долина. Фото: Павел Селезнев / Global Look Press

Лариса Долина попрощалась в храме с Николаем Денисовым

В Москве на днях состоялась церемония прощания с поэтом и актером Николаем Денисовым. Среди присутствующих на отпевании в храме была замечена певица Лариса Долина. Певица отстояла всю службу в церкви.

Долина посетила храм

Лариса Долина отдала дань памяти автору песен Николаю Денисову. Певица побывала на отпевании знаменитости, которое прошло в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Николо-Архангельском кладбище. Лариса Долина держалась в стороне.

Как рассказал MK.RU Алик Бендерский, было видно, что певица взволнована событием. Она печально закусила губы. А в ее глазах застыли слезы.

Кто еще посетил церемонию прощания с Денисовым

Проститься с Денисовым пришли Максим Дунаевский и Лора Квинт, Игорь Наджиев и Алик Бендерский, Надежда Крыгина, Елена Борзова, Татьяна Абрамова, артисты его театра, поклонники. Валерий Леонтьев, для которого Николай Денисов написал несколько хитов, прислал бордовые розы. Ими был укрыт гроб с телом Николая Денисова.

Николай Денисов. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Когда не стало Николая Денисова?

Николая Денисова не стало в ночь на 20 декабря. Ему было 80 лет. В окружении Денисова говорили, что он ничем не болел и строил планы на дальнейшую жизнь.

Что сейчас происходит с Ларисой Долиной

Ларисе Долиной предписано освободить квартиру в Хамовниках, которую она несколько месяцев назад продала Полине Лурье. Но певица не успевает переехать. У нее нет времени на вывоз мебели из жилища.

Известно, что Лариса Александровна обратилась к Лурье с просьбой разрешить ей оставить квартиру за собой в течение еще нескольких месяцев, чтобы спокойно упаковать вещи. Но Полина ответила звезде отказом.

