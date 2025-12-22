Валерий Леонтьев узнал о неизбежном событии: "Я надеялся, что мне это приснилось"
Валерий Леонтьев. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Валерий Леонтьев потрясен смертью автора его хитов Николая Денисова
Известный исполнитель Валерий Леонтьев отреагировал на уход из жизни Николая Денисова, написавшего для него лучшие хиты. Леонтьев дал понять, что пока не осознал масштаб потери. Ведь он потерял близкого друга.
Что сказал Леонтьев, узнав о кончине Денисова
Валерий Леонтьев рассказал, что об уходе из жизни Денисова ему сообщили по телефону. Просто позвонили поздно ночью, когда Денисова не стало. Леонтьев признался, что не сразу поверил в неизбежное.
"Я все узнал той же ночью из телефонного звонка, — цитирует Валерия Леонтьева MK.RU. — Я надеялся, что мне это приснилось… Но — нет".
Николай Денисов — личность многогранная. Он снимался в кино, играл в театре и писал песни. Денисов — поэт-песенник, создавший множество хитов, в частности, для Валерия Леонтьева.
Его песни хорошо знакомы поклонникам творчества Леонтьева. Среди них — 'Ночной звонок', 'Кленовый лист', 'Ягодка моя' и другие.
Николай Денисов. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Николай Денисов рассказывал, что Валерий Леонтьев был одним из самых любимых его исполнителей. Он мог запросто позвонить певцу среди ночи. Тот всегда брал трубку, и они обсуждали вдвоем текст будущей песни.
Периодически Леонтьев просил немного подкорректировать стихи, подсказывая новый поворот. Денисов никогда не обижался. Понимал, что текст от этого только выиграет.
Николая Денисова не стало в ночь на 20 декабря. Ему было 80 лет.