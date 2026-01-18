Лариса Долина анонсировала новый концерт: "До встречи"

Певица Лариса Долина готовится выйти на сцену на фоне скандала с квартирой в Хамовниках. В своем телеграм-канале Лариса Долина анонсировала сольное выступление. Звезда ждет встречи со своими преданными фанатами.

Когда состоится концерт Долиной?

Лариса Долина в телеграм-канале анонсировала сольный концерт в Домодедово. Планируется, что он состоится первого февраля. Это будет юбилейный концерт певицы под названием "На бис. В кругу друзей".

"До встречи в Домодедово 1 февраля", — написала Лариса Долина в телеграм-канале.

Певица оставила возможность для подписчиков делать комментарии под публикацией. Но пока никто не захотел написать хоть что-то Ларисе Долиной. В комментариях тишина. Поклонники отмечаются исключительно эмодзи.

Какие концерты Долиной отменены?

Недавно сообщалось о массовых отменах концертов Ларисы Долиной. Не состоятся ближайшие выступления певицы в Москве и Санкт-Петербурге. На них продано слишком маленькое количество билетов.

Продюсер Лавров в беседе с Teleprogramma.org отметил, что таким образом люди отреагировали на историю с нежеланием Ларисы Долиной вовремя передать ключи от квартиры в Хамовниках новой хозяйке, матери-одиночке Полине Лурье.

Когда Долина передаст ключи от квартиры?

Ранее был установлен срок для добровольного решения вопроса с передачей ключей — до 20-го января. В эти сроки сторонам предложено урегулировать все без жестких мер.

По словам адвоката Полины Лурье, если в указанный срок вопрос не будет решен, к делу будут подключены судебные приставы. Долину будут выселять из квартиры в Хамовниках принудительно.

А вы бы пошли на концерт Ларисы Долиной? Ответьте в комментариях.