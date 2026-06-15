Ольга Бузова о состоянии после травмы: «О выписке не может быть и речи»

Телеведущая Ольга Бузова продолжает лечение в стационаре после своего падения в ванной. Напомним, Ольга неудачно поскользнулась, выходя после душа, упала. В итоге ее, истекающую кровью, увезли в больницу и экстренно прооперировали.

Первоначально артистка надеялась, что травма окажется легкой и ее скоро выпишут.

Однако медицинский персонал принял решение продлить наблюдение в больнице.

Почему Ольга Бузова остается в больнице

Как пояснила сама Бузова, врачи не могут дать точный прогноз по срокам восстановления из-за серьезной глубины раны. Она отметила, что ситуация неопределенности дается ей тяжело, особенно с учетом заранее спланированного летнего графика.

«Подробности писать не хочется, чтобы лишний раз не вызывать панику у вас и близких мне людей. Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться», - отметила Ольга Бузова.

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