Кудрявцева проходит особую терапию на фоне алкоголизма мужа: "Обожаю"

Телеведущая Лера Кудрявцева после недавних излияний на публике о муже-алкоголике взялась за дело. Теперь ей некогда строчить жалобы в телеграм-канале на свою неудавшуюся семейную жизнь. У Леры сегодня сместились приоритеты.

Лера Кудрявцева взяла отпуск. Во время отдыха от профессиональных занятий она примерила на себя роль домохозяйки. Лера отмывает свой дом. Называет она это бытовой терапией. Вот уже три дня, как Кудрявцева наводит чистоту. Без устали.

"Три дня у меня бытовая терапия. Мою, глажу, тру, перебираю шкафы. Обожаю возиться по дому, кстати, когда есть время, силы и настроение", — написала Лера Кудрявцева в своем телеграм-канале .

Некоторое время назад теледива огорошила подписчиков своими откровениями о муже, хоккеисте Игоре Макарове. Кудрявцева заявила, что устала лечить его от алкогольной зависимости. Это был фактически вопль отчаяния с ее стороны.

Кудрявцева раскрыла, что Макаров не раз был в рехабе. Но особых результатов реабилитация не дает. Макаров держится какое-то время, но потом все начинается заново. Лера проходит круги ада вместе с супругом и боится, что он когда-нибудь умрет от перепоя.