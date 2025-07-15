Лера Кудрявцева выступила с новым признанием о ситуации в семье: "Руки чесались"

Телеведущая Лера Кудрявцева сделала новое признание. Знаменитость заявила, что ее жизнь — не идеальная картинка. И она и дальше продолжит делиться жуткими историями.

Лера Кудрявцева призналась, что сначала пожалела о буре эмоций. Свои чувства она выплеснула в телеграм-канале . Лера живописала, в каком аду живет рядом с мужем-алкоголиком. Поняв, что переборщила с искренностью, теледива хотела сдать назад. Но не стала этого делать.

"Конечно, руки чесались удалить сообщения, но... Я получила от вас такой мощный фидбэк, что решила оставить. И я вам благодарна за ваши откровения, истории из вашей жизни и доверие ко мне", — обратилась Лера Кудрявцева к подписчикам своего канала.

Она добавила, что не намерена создавать идеальную картинку своей семьи. И поддерживает тех, кто понимает, что жизнь состоит не только из счастливых моментов.