Лера Кудрявцева выступила с новым признанием о ситуации в семье: "Руки чесались"

Телеведущая Лера Кудрявцева сделала новое признание. Знаменитость заявила, что ее жизнь — не идеальная картинка. И она и дальше продолжит делиться жуткими историями.
Лера Кудрявцева призналась, что сначала пожалела о буре эмоций. Свои чувства она выплеснула в
"Конечно, руки чесались удалить сообщения, но... Я получила от вас такой мощный фидбэк, что решила оставить. И я вам благодарна за ваши откровения, истории из вашей жизни и доверие ко мне", — обратилась Лера Кудрявцева к подписчикам своего канала.
Она добавила, что не намерена создавать идеальную картинку своей семьи. И поддерживает тех, кто понимает, что жизнь состоит не только из счастливых моментов.
"Мы все из говна и палок. И нет идеальных историй. Идеальные картинки оставим для цац!" — заключила Лера Кудрявцева.
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
В минувшие выходные Лера Кудрявцева шокировала публику своими откровениями. Она рассказала, что устала лечить мужа от алкоголизма. Игорь Макаров несколько раз побывал в рехабе. Но результаты это дает только временные.
Кудрявцева отчаялась биться за супруга. Это было не первое ее заявление о Макарове.
Пара поженилась в 2013 году. И последние пару лет Лера периодически рассказывает, что ее семья оказывается на грани фола. Но потом отношения супругов налаживаются. Кудрявцева пытается сохранить семью. Ведь у нее подрастает дочка Маша.
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