Кудрявцева о ссоре с Гордон: «Не делай добра – не получишь зла»

Поводом для откровения стал конфликт, разгоревшийся вокруг их общего музыкального проекта и, как уверяет Кудрявцева, закончившийся предательством с ее стороны.

По словам Кудрявцевой, дружба, которая длилась много лет, пошла под откос из-за вмешательства в их дела продюсера Татьяны Тур. Все началось с обсуждения банальных рабочих моментов, но быстро переросло в настоящий скандал, когда дело коснулось авторских прав на песни дуэта «ЗаVисть»:

«Не делай добра — не получишь зла», — заявила блондинка.

Сама Гордон, рассказывая о причинах размолвки, подтверждает, что катализатором стала именно продюсер. Тур начала задавать неудобные вопросы об авторстве, внося раздор в коллектив.

Кудрявцева настаивает, что изначально их совместное творчество строилось на безоговорочном доверии и душевной близости. Они никогда не обременяли себя формальными бумажками, полагаясь на честное слово.

Однако, когда встал вопрос о юридической чистоте прав на песни, Гордон, по словам Кудрявцевой, повела себя жестко.

«В годы нашей дружбы мы жили душой нараспашку, и никаких бумажек друг от друга не требовали».

В ответ на эту «душевность» Гордон, опасаясь конкуренции или ущемления своих интересов, приняла решение отписать подруге 50 процентов прав на аранжировки, но после этого поставила крест на самом общении.

Сама Гордон не отрицает, что именно она стала инициатором разрыва. В своих интервью она заявила, что не видит смысла изображать дружбу, если отношения уже дали трещину.