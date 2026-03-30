"Не могу разговаривать, слабость": Кудрявцева впервые вышла на связь после обвинений Гордон

Телеведущая Лера Кудрявцева. Фото: КП/Лариса Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые прокомментировала ситуацию после громких заявлений Екатерины Гордон о прекращении их дружбы. Но вместо ответа на обвинения Кудрявцева рассказала о своем самочувствии. Она заболела.

В своих соцсетях Лера Кудрявцева поделилась, что весь год она чувствовала себя прекрасно, но, видимо, сглазила.

"Как это работает? Только вчера подумала о том, что за весь год ни разу не заболела. И с утра встаю – не могу разговаривать, слабость, сопли", — сообщила телеведущая.

Кудрявцева не стала уточнять, как она отнеслась к словам бывшей подруги о том, что их дуэт "Зависть" закрыт, а сама Лера больше не считается другом. Вместо этого она сосредоточилась на своем здоровье.

Напомним, Екатерина Гордон на днях в подкасте "Переговорка" заявила, что они с Кудрявцевой больше не общаются, а их совместный музыкальный проект "Зависть" прекратил существование. Причиной, по словам Гордон, стали финансовые разногласия и вмешательство продюсера Татьяны Тур.

"Мы расстались с Лерой Кудрявцевой. Это эксклюзив. Долгое время это не комментировала. Причин тому много. Катализатором тому стала продюсер Таня Тур. Она подняла вопрос про авторские права нашего коллектива", — заявила Гордон.

Юрист также добавила, что не считает Леру своим другом и может "послать жестко".

"Я думаю, что Лера — отличный человек, суперпрофессиональный, но как друг она меня не устраивает", — подчеркнула она.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также