Кудрявцева о разрыве с Гордон: «И переворачивают, и оставляют тебя виноватой»

Лера Кудрявцева ответила на вопрос о критике в свой адрес в интернете и затронула тему предательства среди близких людей.

По словам телеведущей, она не обращает внимания на негативные высказывания в социальных сетях и не читает комментарии от недоброжелателей. Ей «вообще все равно», что о ней говорят.

Параллельно Лера высказалась о дружеских отношениях, заметив, что продолжает верить в настоящую дружбу, хотя жизнь часто доказывает обратное.

«И переворачивают, и оставляют тебя виноватой, хотя ты пытаешься сделать как лучше. Не делай добра, не получишь зла», — подчеркнула телеведущая.

Эти слова прозвучали на фоне недавнего громкого разрыва Кудрявцевой с певицей и адвокатом Екатериной Гордон.

Ранее Катя Гордон в категоричной форме сообщила, что прекращает любое общение с Кудрявцевой. Напомним, совсем недавно они вместе выступали в составе музыкальной группы «Зависть», позиционировали себя подругами и выпустили несколько песен.

Гордон заявила, что больше не считает коллегу своим другом, объяснив это несовпадением жизненных позиций и тем, что некоторые поступки телеведущей, по ее мнению, перешли черту допустимого в их тандеме.

Лера Кудрявцева — известная телеведущая, ранее работала на телеканалах ТНТ и «Россия-1». Последние несколько лет она также развивает карьеру в Интернете: ведет YouTube-шоу «Звездица» и активно ведет Telegram-канал, где публикует новости о жизни знаменитостей и высказывается на острые темы.