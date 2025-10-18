Кудрявцева ищет няню для дочери по объявлению: должна знать английский и любить детей

Телеведущая Лера Кудрявцева разместила в личном телеграм-канале объявление о поиске няни для семилетней дочери. Она озвучила свои требования к будущей сотруднице. Но что случилось с предыдущей няней Маши?

Какой должна быть няня дочери Леры Кудрявцевой?

Лера Кудрявцева объявила об открывшейся вакансии. Она ищет няню для дочки-первоклассницы. Ничего странного в объявлении в соцсети Лера не видит. Таким же образом теледива нашла и предыдущую сотрудницу.

"Моя прекрасная няня, которую я, кстати, тоже нашла здесь через свое объявление, выходит замуж. Я, конечно, за нее очень рада, но не от всей души. Ибо мне опять нужна няня-педагог", — написала Лера Кудрявцева.

Она уточнила свои требования к няне. Та должна знать английский язык, ориентироваться в программе начальной школы. И непременно быть чистоплотной. Сколько Кудрявцева будет платить за услуги, она разглашать не стала.

"Итак, девочки! Работа: смена 3/3, знание английского, знание начальной школы. Маша в 1 классе (Примаковская Гимназия). Добрая, спокойная, любящая деток, чистоплотная (у меня на этом бзик). Возраст до 55. Проживающая в Москве", — добавила Лера Кудрявцева.

Какой растет дочь Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева родила дочку Машу в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Маша растет очень разносторонним ребенком. Лера рассказывала, что ее наследница занимается бальными танцами, шахматами, рисует, изучает английский язык. В школе Маша учится хорошо.

