Лера Кудрявцева о дочери: "А еще у нас есть бальные танцы, фортепиано, шахматы, рисование, английский язык"

Семилетняя дочь Леры Кудрявцевой Маша очень загружена. Девочка посещает несколько кружков одновременно и активно занимается английским языком. Об этом рассказала сама ведущая на красной дорожке прошедшего вокального конкурса "Интервидение".

Дочь Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова появилась на свет 13 августа 2018 года в одной из подмосковных клиник. Девочка растет настоящей красавицей. Да еще и талантливой, и упорной.

Лера Кудрявцева: "Я просто хочу, чтобы дочка это запомнила"

"Я просто хочу, чтобы дочка посмотрела "Интервидение". Она никогда не была на таких масштабных шоу. Хочу, чтобы она это запомнила, — отметила Лера Кудрявцева. — Сейчас "Интервидение" в России, а потом оно уедет в какую-то другую страну. И, возможно, мы туда не попадем. Поэтому пусть посмотрит, пока есть возможность".

— В этом году Маша пошла в первый класс. Прошел уже месяц учебного года. Как девочка справляется с учебой? Вы помогаете ей с уроками?

— Она сама все делает, сама занимается. А еще у нас есть бальные танцы, фортепиано, шахматы, рисование, английский язык. В общем, все подряд.

Мне жаль современных детей. Я в первом классе азбуку учила. А она уже на английском шпарит. Бедные дети!