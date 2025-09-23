Лера Кудрявцева о дочери: "А еще у нас есть бальные танцы, фортепиано, шахматы, рисование, английский язык"

Семилетняя дочь Леры Кудрявцевой Маша очень загружена. Девочка посещает несколько кружков одновременно и активно занимается английским языком. Об этом рассказала сама ведущая на красной дорожке прошедшего вокального конкурса "Интервидение".
Дочь Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова появилась на свет 13 августа 2018 года в одной из подмосковных клиник. Девочка растет настоящей красавицей. Да еще и талантливой, и упорной.
Лера Кудрявцева: "Я просто хочу, чтобы дочка это запомнила"
"Я просто хочу, чтобы дочка посмотрела "Интервидение". Она никогда не была на таких масштабных шоу. Хочу, чтобы она это запомнила, — отметила Лера Кудрявцева.
— Сейчас "Интервидение" в России, а потом оно уедет в какую-то другую страну. И, возможно, мы туда не попадем. Поэтому пусть посмотрит, пока есть возможность".
— В этом году Маша пошла в первый класс. Прошел уже месяц учебного года. Как девочка справляется с учебой? Вы помогаете ей с уроками?
— Она сама все делает, сама занимается. А еще у нас есть бальные танцы, фортепиано, шахматы, рисование, английский язык. В общем, все подряд.
Мне жаль современных детей. Я в первом классе азбуку учила. А она уже на английском шпарит. Бедные дети!
Лера Кудрявцева c дочерью Машей на красной дорожке "Интервидения". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma. org
Лера Кудрявцева: "В музыке не должно быть ничего, кроме радости и объединения"
— Вы с Катей Гордон объединились в группу "ЗаVисть". Не хотели бы выступить на "Интервидении" или других подобных конкурсах?
— Мы ж не вокальная группа, а юмористическая. Мы отвечаем за юмор, а не за мелизмы. Мы для настроения!
— А как вам в целом конкурс "Интервидение"?
— Мы сделали свое. Дружественные страны соединились воедино. Теперь у нас есть свой конкурс. И это здорово!
Музыка должна объединять. В музыке не должно быть ничего, кроме радости и объединения.
Хотелось бы вообще, чтобы мир был объединен и страны дружили. Но вот получается как получается.