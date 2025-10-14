Кудрявцева выступила на фоне конфликта с Гузеевой: "Не перестаю восхищаться лицемерием"

Телеведущая Лера Кудрявцева в личном телеграм-канале выдала новую порцию ночных откровений. Прозвучали они как вполне непрозрачный намек на известную даму. В свете конфликта Кудрявцевой и Гузеевой все прозвучало очень недвусмысленно.

Ночные признания Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева известна еще и как человек эмоциональный. Если Лере хочется высказаться, то она это сделает. На этот раз Кудрявцева посвятила свои размышления лицемерным людям.

"Я ненавижу фальшь и двойные стандарты. Я чувствую кожей людей с хитрой жопой. Я уже давно наблюдаю за людьми и не перестаю восхищаться лицемерием. Как у людей так получается? Окружайте себя добрыми, преданными и порядочными людьми, которым от вас ничего не надо! Которые не плетут кружева за вашими спинами, и им просто хорошо рядом с вами! Не делай добра — не получишь зла. Вот уж точно", — написала Лера Кудрявцева в телеграм-канале.

Чем и кем была спровоцирована эта публикация, остается только догадываться. Лера Кудрявцева не потрудилась пояснить, кому конкретно посвящены ее пламенные строки. Но недавняя публичная перепалка Леры с телеведущей Ларисой Гузеевой наводит на определенные мысли.

Почему поссорились Кудрявцева и Гузеева?

Лариса Гузеева отреагировала на слова, сказанные в ее адрес Лерой Кудрявцевой. Та во время программы 'Звезды сошлись' рассказала о мошенниках, продававших виллы на Бали. Недвижимость в свое время рекламировала Лариса Гузеева.

Кудрявцева сделала попытку оправдать Гузееву. Она назвала ее наивной. И заявила, что та не понимала, что имеет дело с мошенниками.

Ларисе Андреевне обсуждения за ее спиной категорически не понравились. Она в личном блоге пожелала Лере ментального здоровья. А заодно напомнила, что Кудрявцева тоже рекламировала виллы на Бали.

"Лерочка, тревожусь о твоем ментальном здоровье. Ты забыла, что сама рекламировала эти виллы?" — язвительно заметила Гузеева.

Кудрявцева в долгу не осталась. Она довольно колко ответила на комментарий Ларисы Гузеевой. Лера тоже намекнула, что у дивы не все в порядке со здоровьем.

"Ларис, ты там отходи, а я подежурю", — обратилась Кудрявцева к Гузеевой в личном блоге.

А вы как считаете, кому посвятила Кудрявцева пост в телеграм-канале — Ларисе Гузеевой или кому-то еще? Ответьте в комментариях.