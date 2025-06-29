Кто победил в шоу ‘Сокровища императора’: неожиданная развязка

На телеканале ТНТ в это воскресенье состоялся показ финальной серии второго сезона шоу 'Сокровища императора'. Она была полна сюрпризов. Победу заслуженно завоевали две красивые девушки. Борьба за первое место и один миллион юаней была суровой.
До финала добрались три команды. Антон и Кристина Шкаплеровы блестяще преодолели все испытания. Большинство наблюдателей признавали их триумфаторами.
Кроме того, в финальном выпуске показали Лину Джебисашвили и Юрия Фунтова. Участница популярного телепроекта 'Битва экстрасенсов' продемонстрировала мастерство и сумела завоевать симпатии аудитории.
Но наибольшая симпатия была на стороне команды 'Фуксиков'. Родные сестры — Мария Шурочкина и певица Нюша оказались надолго одни и испытали весь спектр эмоций: от искренней привязанности до горькой обиды, от публичных ссор до искренних слез счастья и отчаяния. Большинство поклонников были убеждены, что именно эти участницы заслуживали звания победителей.
После завершения стартовых состязаний проект покинули Лина и Юрий, уступив свои места в решающем этапе сестрам Шурочкиным и семейству Шкаплеровых.
Джебисашвили повела себя недостойно. Она рыдала, вспоминала мечту дочери о доме.
Затем стартовал этап напряженных поединков, где каждый конкурсант должен был продемонстрировать свое мастерство и одержать верх над оппонентом.
Решающим был вопрос на удачу и хорошую память.
"Какой пары участников не дождался Миша Галустян и уехал в Шаолинь", — так он звучал.
Правильный ответ дала певица Нюша. Она сказала, что это была команда 'Голубых' — Регина Тодоренко и ее подруга. И! Вырвала победу у соперников!
Нюша и ее сестра Мария Шурочкина радуются победе. Фото: кадр шоу 'Сокровища императора'
Нюша и Мария Шурочкина выиграли главный приз реалити-шоу ТНТ — 1 миллион юаней или 13 млн рублей.
В этом сезоне 'Сокровищ императора' принимали участие Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков. Он показал себя не с лучшей стороны. Муж телеведущей истерил при первой же возникшей трудности. Ксении пришлось прикладывать усилия, чтобы утихомирить возлюбленного.
Бородина и Джебисашвили публично обменивались колкостями. А когда Бородина и Сердюков покинули проект, Ксения заявила, что ему было нужно мясо.
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