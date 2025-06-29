Кто победил в шоу ‘Сокровища императора’: неожиданная развязка

На телеканале ТНТ в это воскресенье состоялся показ финальной серии второго сезона шоу 'Сокровища императора'. Она была полна сюрпризов. Победу заслуженно завоевали две красивые девушки. Борьба за первое место и один миллион юаней была суровой.

До финала добрались три команды. Антон и Кристина Шкаплеровы блестяще преодолели все испытания. Большинство наблюдателей признавали их триумфаторами.

Кроме того, в финальном выпуске показали Лину Джебисашвили и Юрия Фунтова. Участница популярного телепроекта 'Битва экстрасенсов' продемонстрировала мастерство и сумела завоевать симпатии аудитории.

Но наибольшая симпатия была на стороне команды 'Фуксиков'. Родные сестры — Мария Шурочкина и певица Нюша оказались надолго одни и испытали весь спектр эмоций: от искренней привязанности до горькой обиды, от публичных ссор до искренних слез счастья и отчаяния. Большинство поклонников были убеждены, что именно эти участницы заслуживали звания победителей.

После завершения стартовых состязаний проект покинули Лина и Юрий, уступив свои места в решающем этапе сестрам Шурочкиным и семейству Шкаплеровых.

Джебисашвили повела себя недостойно. Она рыдала, вспоминала мечту дочери о доме.

Затем стартовал этап напряженных поединков, где каждый конкурсант должен был продемонстрировать свое мастерство и одержать верх над оппонентом.

Решающим был вопрос на удачу и хорошую память.

"Какой пары участников не дождался Миша Галустян и уехал в Шаолинь", — так он звучал.

Правильный ответ дала певица Нюша. Она сказала, что это была команда 'Голубых' — Регина Тодоренко и ее подруга. И! Вырвала победу у соперников!

