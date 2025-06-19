"И черная кошка им не помеха": кому зрители предрекают победу в 'Сокровищах императора'

Второй сезон шоу "Сокровища императора" подходит к концу. И скоро ведущие программы Ольга Бузова и Михаил Галустян объявят победителя.
В недавнем выпуске проект покинули голубые — Ксения Бородина и Николай Сердюков.
Кто вышел в финал шоу
Теперь за главный приз сразятся желтые — певцы Натан и Ирина Дубцова, синие — экстрасенс Лина Джебисашвили и ее возлюбленный Юрий Фунтов, зеленые — космонавт Антон Шкаплеров и его дочь Кристина, а также фуксики — певица Нюша и ее сестра, олимпийская чемпионка Мария Шурочкина.
У каждой из пар есть свои поклонники. Многие болеют за Натана. Шутят, что в паре с Ириной Дубцовой он искупил свои грехи за роман с Лерчек в проекте "Звезды в джунглях".
Дубцова постоянно чем-то недовольна, может накричать на своего спутника и вечно болеет. А он если и ставит ее на место, то очень интеллигентными способами.
Кто-то недолюбливает Лину Джебисашвили. Нередко она позволяет себе вступать в перепалку с другими участниками.
А вот за Антоном Шкаплеровым и его дочкой и Нюшей с сестрой никаких скандалов не замечено. Они самые спокойные участники шоу.
Итак, кому же из четырех пар наши зрители предрекают победу? Давайте обратимся к комментариям в соцсетях.
Что пишут наши зрители
Diana:
— В финале хотелось бы видеть зеленых и фуксиков, а не этих нытиков.
channel31071608:
— Приятно смотреть на падение Дубцовой — прилетело по заслугам. Болею за космонавтов или фуксиков. Я считаю, они самые адекватные и приятные.
Вера Рам:
— Выпуск — огонь. Все резко меняется, то одни лидируют, то другие... очень драматично, и финал скоро.
Александра:
— А мне нравятся Натан и Ира )) Хоть и много хейта, но они действительно сильные и показывают результат на протяжении всего сезона, держат лидерство. И черная кошка им не помеха. Болею за них!!!
channel49625686:
— Я тоже только за Натана и за Иру.
channel26598801:
— Желтые и зеленые будут в финале, победят желтые.
Антон Шкаплеров с дочерью Кристиной. Фото: кадр из шоу "Сокровища императора"
Антонина:
— Розовые или зеленые победят.
channel60668819:
— ❤️ Натан ,желаю тебе победы!
Pakamakafo:
— Я буду очень огорчен, если выиграют синие. Выкину пульт от телека и никогда больше не включу ваш канал.
channel43505250:
— Натан красава, практически все испытания проходит. Ирина тоже с некоторыми прям отлично справляется. Ее загоны, конечно, это тихий ужас.
Но как будто ему больше всех здесь доставалось, хотя ведет себя более-менее адекватно, поэтому буду болеть за него.
Если не они, то Антон Шкаплеров с дочкой.
Натан и Ирина Дубцова. Фото: кадр из шоу "Сокровища императора"
Хммм:
— Долго не могла определиться, за кого болею. Последние серии расставили точки. За зеленых! Адекватные, умные, эмоционируют в меру, показывают хорошие результаты. Если не они, то фуксики.
Желтые тоже хороши, но этот постоянный "сор из избы" так раздражает.. Непонятно, уж роли так прописаны, или Ирина Викторовна действительно настолько капризная барышня..
Про синих ничего говорить не хочется, и так все видно.
channel48872176:
— Галустян не зря завел разговор о том, на что победители потратят свой выигрыш ;-). Обидно только, что в числе участников так много патологических эгоистов.
Чего стоит Дубцова, заявившая: "Мне — 70%, Натану — 30%". Или Лина — "мой выигрыш". Вот сразу и понятно, кто для нее Юра — спутник жизни или вьючный осел.
Или Антон Шкаплеров заявил: "Все отдам Кристине". А оценит ли она такой жест любящего отца?
На этом фоне лучше всех смотрятся фуксики с их фантазиями на тему благотворительности. Наверное, буду болеть за них :-).
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