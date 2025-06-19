"И черная кошка им не помеха": кому зрители предрекают победу в 'Сокровищах императора'

Второй сезон шоу "Сокровища императора" подходит к концу. И скоро ведущие программы Ольга Бузова и Михаил Галустян объявят победителя.

В недавнем выпуске проект покинули голубые — Ксения Бородина и Николай Сердюков.

Кто вышел в финал шоу

Теперь за главный приз сразятся желтые — певцы Натан и Ирина Дубцова, синие — экстрасенс Лина Джебисашвили и ее возлюбленный Юрий Фунтов, зеленые — космонавт Антон Шкаплеров и его дочь Кристина, а также фуксики — певица Нюша и ее сестра, олимпийская чемпионка Мария Шурочкина.

У каждой из пар есть свои поклонники. Многие болеют за Натана. Шутят, что в паре с Ириной Дубцовой он искупил свои грехи за роман с Лерчек в проекте "Звезды в джунглях".

Дубцова постоянно чем-то недовольна, может накричать на своего спутника и вечно болеет. А он если и ставит ее на место, то очень интеллигентными способами.

Кто-то недолюбливает Лину Джебисашвили. Нередко она позволяет себе вступать в перепалку с другими участниками.

А вот за Антоном Шкаплеровым и его дочкой и Нюшей с сестрой никаких скандалов не замечено. Они самые спокойные участники шоу.

Итак, кому же из четырех пар наши зрители предрекают победу? Давайте обратимся к комментариям в соцсетях.

Что пишут наши зрители

Diana:

— В финале хотелось бы видеть зеленых и фуксиков, а не этих нытиков.

channel31071608:

— Приятно смотреть на падение Дубцовой — прилетело по заслугам. Болею за космонавтов или фуксиков. Я считаю, они самые адекватные и приятные.

Вера Рам:

— Выпуск — огонь. Все резко меняется, то одни лидируют, то другие... очень драматично, и финал скоро.

Александра:

— А мне нравятся Натан и Ира )) Хоть и много хейта, но они действительно сильные и показывают результат на протяжении всего сезона, держат лидерство. И черная кошка им не помеха. Болею за них!!!

channel49625686:

— Я тоже только за Натана и за Иру.

channel26598801:

— Желтые и зеленые будут в финале, победят желтые.