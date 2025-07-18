Кто мать Дарьи Мороз?

Актриса Дарья Мороз к 42 годам потеряла двух самых родных людей. В ночь на 14 июля ушел из жизни папа актрисы, режиссер Юрий Мороз.

А в феврале 2000-го трагически погибла мама Дарьи, актриса Марина Левтова. Даше Мороз тогда было шестнадцать лет, ее маме — сорок. Марина Левтова разбилась насмерть во время зимнего развлечения. Вместе с дочерью-подростком они катались на снегоходе. Марина Левтова вылетела со своего сидения и ударилась головой о дерево.

Увидев, что аварии не избежать, она прикрыла собой дочь. Но Даша тоже получила травму. В память о том трагическом событии на голове у Мороз остался шрам.

В сентябре актрисе исполнится 42 года. У нее нет ни папы, ни мамы.