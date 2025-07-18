Кто мать Дарьи Мороз?

Актриса Дарья Мороз к 42 годам потеряла двух самых родных людей. В ночь на 14 июля ушел из жизни папа актрисы, режиссер Юрий Мороз.
А в феврале 2000-го трагически погибла мама Дарьи, актриса Марина Левтова. Даше Мороз тогда было шестнадцать лет, ее маме — сорок. Марина Левтова разбилась насмерть во время зимнего развлечения. Вместе с дочерью-подростком они катались на снегоходе. Марина Левтова вылетела со своего сидения и ударилась головой о дерево.
Увидев, что аварии не избежать, она прикрыла собой дочь. Но Даша тоже получила травму. В память о том трагическом событии на голове у Мороз остался шрам.
В сентябре актрисе исполнится 42 года. У нее нет ни папы, ни мамы.
Дарья Мороз и ее мама Марина Левтова в 1998 году, за два года до гибели Марины. Фото: Наталья Логинова / Global Look Press
Режиссера Юрия Мороза 16 июля похоронили на Ваганьковском кладбище. Покоится Юрий Павлович рядом с первой женой Мариной Левтовой.
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